Aquest migdia ha comparegut en videoconferència de premsa l'entrenador de l'Almeria Joan Francesc Ferrer, Rubi. El maresmenc ha detallat que els seus jugadors arriben en un molt bon moment al tram decisiu i ha alertat del perill del Girona, un equip al qual té "molta estima" després de dues temporades al club.

EL MOMENT

"És la fase de més pressió i tensió de l'any. Si se sap dominar i s'aconsegueix que no limiti les capacitats, és un bon moment per demostrar el nivell dels jugadors. Ho donarem tot per veure si podem passar aquesta primera eliminatòria de moment".

EL GIRONA

"Ja s'ha vist com ha acabat. Quan marca, pràctiment guanya segur. Té moltes virtuts: capacitat de rematada dels davanters, le sincorporacions dels jugadors fora, les centrades laterals, la pilota aturada...Moltes coses. És un equip treballat, que arriba amb confiança".

LA PRIORITAT

"Donem una mica més de prioritat a marcar fora de casa. És molt important. Si tornem amb algun gol, llavors a casa no hem de patir per si ens en fan un".

L'ÚLTIMA JORNADA

"Vam preparar el partit de Gijón com si fos vital i la gent va respondre. No hi havia l'angoixa pel resultat però sí per demostrar que la plantilla és completa".

LA PLANTILLA

"Tots els jugadors arriben en un moment molt bo de competició. Era un objectiu important que hem aconseguit. Estan tranquils i amb confiança, tot i venir d'un viatge llarg".

STUANI

"És un gran futbolista, amb gol i que dóna sentit a les jugades per banda que fa el seu equip. TEnen molt bons davanters i ell n'és un dels importants. Treballarem per dificultar-li les coses a ell a Mamadou, Bárcenas, Couto...".

EXEQUIP

"Tinc molta estima al Girona. Hi vaig estar dues temporades magnífiques. La primera vam acabar molt bé amb la salvació després d'0estar en una situació molt compromesa i la segona va ser un "temporadón". Li tinc estima però el meu desig és pujar amb l'Almeria".