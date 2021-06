Si les dinàmiques són les que manen, la del Girona és tan bona que a banda de dur-lo a encadenar set victòries consecutives a la Lliga, l'ha convertit avui en el clar guanyador del partit que l'ha enfrontat a l'Almeria a Montilivi. En el primer dels dos partits de la semifinal del "play-off" rumb a la Primera Divisió, els de Francisco han vorejat la perfecció escombrant a un rival que, tot i generar sensació de perill en alguns trams del partit, no ha xutat entre pals. Els gols matiners de Bárcenas i Couto han tingut com a acompanyant perfecte de viatge el tercer, ja al segon acte i obra de Mamadou Sylla. Un 3-0 incontestable que deixa l'eliminatòria ben encarrilada, tot i que encara s'ha de jugar la tornada, aquest dissabte al Juegos Mediterráneos.

L'inici ha sigut tant sorprenent com engrescador. En un tancar i obrir d'ulls, el marcador s'ha posat més que favorable. La culpa l'ha tingut una arrencada a mil revolucions del Girona, que ha fet embogir Montilivi amb dos gols consecutius en només cinc minuts. Garrotada forta per l'Almeria, que no sabia d'on li queia. La pressió ha sigut angoixant. El ritme, frenètic. Ingredients que expliquen els 2-0 en un tres i no res. El primer, cuit a pilota aturada, una de les armes de l'equip després de passar-se jornades i jornades sense treure cap profit d'aquesta mena de jugades. Gumbau, excels, ha posat la pilota al cor de la gran i allà ha aparegut un executor inesperat. Bárcenas s'ha vestit d'Stuani, fora de la convocatòria per una lesió que encara no és història i ha decidit fer-li la guitza. Cop de cap del panameny, Makaridze que ho ha intentat salvar però no se n'ha sortit.

Encara sense temps perquè Montilivi ho hagi pogut celebrar del tot i perquè l'Almeria hagi paït el que li estava passant, el segon ha pujat al marcador. Acció ràpida per la banda dreta, una autopista als primers compassos i allà hi ha posat la punta de velocitat Sylla. Seva ha sigut la centrada una mica més endavant del punt de penal i Couto que l'ha caçat per marcar de nou. En cinc minuts, el partit feia baixada. No pas l'eliminatòria, perquè de minuts en quedaven un munt.

Li ha costat moltíssim reaccionar a l'Almeria, que s'ha quedat grogui durant una estona i no ha tingut cap mena d'argument per intentar respondre al que li estava passant. Sense presència al mig del camp, perquè Cristóforo, Gumbau i Monchu han fet desaparèixer De la Hoz i Morlanes, el recurs de buscar Sadiq s'ha repetit una i altra vegada. L'única rematada del temut davanter l'ha tret Juan Carlos, però la jugada havia estat invalidada per fora de joc. Això ha passat ja quan el Girona ha baixat de revolucions. Impossible aguantar un ritme tan alt. Però mentre l'ha mantingut, ha seguit fent por. Fins i tot ha pogut caure el tercer. Couto, en un dels seus millors partits com a blanc-i-vermell, ha fet un teva-meva amb Gumbau per acabar xutant dins l'àrea. Makaridze, amb el peu, aquest cop sí que ha evitat un mal major.

Obligat per les circumstàncies, Rubi ha volgut sacsejar el seu equip amb un parell de canvis. Han saltat a la gespa Samú Costa i Aketxe i ben aviat s'ha notat el seu protagonisme perquè l'Almeria ha guanyat metres i ha començat a pica pedra tot buscant un gol que el posés de nou dins del partit i l'eliminatòria. S'ha jugat molt més al camp del Girona i ben aviat Juanpe i Franquesa han sigut amonestats. Les faltes servien per tallar reiteradament el joc d'atac dels andalusos, cada cop més insistent. Sense xuts entre pals, això sí, la sensació de perill era constant. Sobretot en una gran acció per banda de Ramazani que no ha trobat rematador per escassos centímetres.

Per intentar posar una mica d'ordre, Francisco ha apostat per reforçar el mig del camp i l'escollit per capgirar la dinàmica ha sigut Ibrahima Kébé. Ha substituït Gumbau, que ha marxat ovacionat i qui ha vist, tot arribant a la graderia de Tribuna, com el seu equip feia el tercer davant el deliri de l'afició. L'acció ha nascut d'una passada llarga que ha prolongat Bárcenas cap a Sylla. El vallesà, per cames, ha deixat enrere els seus marcadors i ha trepitjat àrea, tot buscant el moment precís per executar. Makaridze ha tocat la pilota, però el seu xut s'ha acabat colant a la porteria. Enmig del deliri, Kébé s'ha sumat a la festa amb una fuetada que no ha trobat porteria per ben poc i que un defensor ha desviat a córner.

Tot dosificant esforços pensant en el partit de dissabte al Juegos Mediterráneos, fins a tres homes d'una tacada ha fet entrar Francisco. Aday, Bustos i Terrats han enviat cap a la banqueta a Franquesa, Cristóforo i Bárcenas, cuits per l'esforç. Ha avançat el cronòmetre i els nervis s'han apoderat d'un Almeria cada cop sense idees i més pressa. El partit s'ha escalfat, Arnau ha rebut de valent i Makaridze s'ha guanyat una targeta groga i algun insult del públic per córrer fins al mig del camp a protestar una falta en contra del seu equip. Ja amb Pablo Moreno al camp, l'últim en entrar, el porter ha tornat a ser protagonista però aquest cop per refusar un xut creuat de Bustos que tenia tota la intenció del món.

Hauria sigut la rúbrica a una autèntica obra d'art del Girona, que s'ha guardat el seu millor partit de la temporada per posar un bon avantatge per jugar la final del "play-off". Encara li queda fer un pas més, això sí, aquest dissabte al camp de l'Almeria.

GIRONA: Juan Carlos, Couto, Santi Bueno, Juanpe, Arnau Martínez, Franquesa (Aday, min. 79), Cristóforo (Terrats, min. 79), Gumbau (Ibrahima Kébé, min. 63), Monchu, Bárcenas (Bustos, min. 79) i Sylla (Pablo Moreno, min. 87)

ALMERIA: Makaridze, Balliu, Maras (Samú Costa, min. 46), Chumi, Akieme, De la Hoz, Morlanes, Ramazani (Juan Villar, min. 73), Carvalho (Aketxe, min. 46), Lazo (Corpas, min. 64) i Sadiq

GOLS: 1-0, Bárcenas (min. 2); 2-0, Couto (min. 5); 3-0, Sylla (min. 65).

ÀRBITRE: Alejandro Muñiz Ruiz (comitè de Galícia). Ha amonestat Juanpe, Franquesa (Girona); Balliu, Ramazani, Makaridze (Almeria).

VAR: Dámaso Arcediano Monescillo (comitè de Castella-La Manxa)

ESTADI: Montilivi, 1.022 espectadors a les graderies.