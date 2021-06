El Girona i l'Almeria protagonitzen aquesta nit, a partir de les nou, el primer dels dos partits de les semifinals del "play-off" per pujar a la Primera Divisió. L'afrontarà l'equip de Montilivi sense un dels seus futbolistes més destacats. Cristhian Stuani no ha fet net d'una lesió al bíceps femoral que li ha impedit jugar les dues últimes jornades. No només no forma part de l'onze, sinó que ni tan sols és a la convocatòria.

Sí que hi ha entrat Antonio Luna, l'altre futbolista de la plantilla que arrossegava problemes musculars. El defensa, això sí, esperarà la seva oportunitat des de la banqueta.

És Mamadou Sylla l'encarregat de suplir la baixa d'Stuani, mentre que la resta de l'equip inicial és l'habitual de les darreres setmanes a la Lliga. D'aquesta manera, el Girona saltarà a la gespa amb el següent onze: Juan Carlos, Couto, Santi Bueno, Juanpe, Arnau Martínez, Franquesa, Cristóforo, Gumbau, Monchu, Bárcenas i Sylla.

A la banqueta, a banda del porter suplent Ortolá, hi haurà Bernardo, Bustos, Samu Sáiz, Aday, Calavera, Pablo Moreno, Valery, Luna, Kébé, Terrats i Pau Víctor.

De la seva banda, l'Almeria jugarà per començar amb Makaridze, Balliu, Maras, Chumi, Akieme, De la Hoz, Morlanes, Ramazani, Carvalho, Lazo i Sadiq.