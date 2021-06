Torna l'ambient de dia de partit a Montilivi. El cinquè play-off en nou temporades del Girona ha mobilitzat a l'afició, que no ha fallat a la cita i des de primera hora de la tarda ha omplert els voltants de l'estadi dels colors blanc i vermells.

Les cues per aconseguir una de les 1.500 entrades que el club ha posat a disposició de socis i abonats han començat a ambientar els voltants de Montilivi. La caiguda del servidor per comprar les entrades on-line ha obligat al club a obrir les taquilles de l'estadi 16 mesos després per poder donar resposta a la demanda de l'afició.

A les 7 hi havia convocada una concentració per animar l'arribada dels jugadors, i l'afició no ha fallat. Desenes de seguidors han aplaudit i cridat l'entrada de la plantilla, que ha arribat amb els seus cotxes particulars.