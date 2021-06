Bones notícies per a Francisco. La Federació de Futbol de Panamà ha anunciat aquesta tarda que permetrà Yoel Bárcenas disputar amb el Girona el partit de tornada de dissabte al camp de l'Almeria. Bárcenas estava citat per sortir avui mateix i poder jugar els dos partits de classificació pel Mundial diumenge contra Anguila i dimecres que ve davant la República Dominicana. Alliberat del primer compromís, el panameny se n'anirà després del matx contra l'Almeria per poder jugar el partit contra la Repúblicana Dominicana. Després, si el Girona aconseguís classificar-se per la final, tornaria perquè ja no té més compromissos amb la seva selecció. Una gran notícia per a Francisco que veu com podrà comptar amb un dels homes més en forma de la plantilla.