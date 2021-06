La golejada d’ahir a l’Almeria situa gairebé el Girona a la final del play-off d’ascens a Primera. Per a Francisco, però, és només «un pas» i encara en «queda un altre» dissabte al Juegos Mediterráneos. El tècnic no podia estar més satisfet de l’«enorme esforç» dels jugadors per fer un «bon partit tant a nivell ofensiu com defensiu». El pla va sortir a la perfecció, tot i que caldrà treballar «alguns matisos» per a la tornada. A més, Francisco va mostrar-se «orgullós de conèixer la meva gent i brindar-los una victòria» en el retorn del públic a Montilivi.

«És una eliminatòria i hem de partit d’aquesta base. Ho haguéssim firmat, però hem de ser realistes i saber que queda un partit de tornada. Estem contents del resultat. Hem de preparar el partit a Almeria amb matisos diferents».

«Ha sigut fantàstic. El club ha fet un esforç enorme per tenir-ho tot a punt perquè ha estat a última hora. Era difícil organitzar-ho tot. Estic molt orgullós de conèixer la meva gent i brindar-los una victòria. És un luxe. Han pogut entrar pocs, però han sigut suficient per animar-nos i donar-nos força quan l’hem necessitat».

«Hem de ser realistes, tornar a preparar el partit i exigir la concentració d'aquests dies. Hem fet un pas, però en queda un altre. Simplement és una victòria important, no em de pensar que tinguem res. Ens enfrontem a un rival molt bo i poderós que ens exigirà moltíssim a Almeria».

«M'agradaria que no fos l'últim partit de Yoel però no està a les meves mans. Ha fet un partit fantàstic i tant de bo pugui ser-hi per preparar el partit a Almeria. Haurem de veure què passa amb això».

«Hem sortit com havíem treballat i mentalitzat a l'equip. Ho fèiem als partits anteriors, estem forts. Hem aconseguit posar-nos per davant i ens ha anat bé per agafar confiança. Hem patit per moments perquè és un equip que t’obliga. Hem fet un bon partit a nivell ofensiu i defensiu. Demà -avui per al lector- toca tornar a preparar el partit de tornada com ho hem fet amb aquest».

«Havíem estudiat bé el que podia passar i com podia jugar l'Almeria, amb jugadors molt verticals últimament. Sobretot, amb l’entrada de Ramazani. Ha sortit el que havíem planificat. El partit de tornada serà diferent i haurem de tenir altres matisos. Ha sortit el que hem treballat. Han fet una pressió que requereix un esforç enorme. Ens queden 90 minuts encara».

«La diferència és que l'Almeria és un dels millors equips de Segona. Hem passat per molts moments amb molts pics aquesta temporada. Venien de guanyar. La diferència ha estat que hem marcat aviat i ha servit per agafar confiança al treball que havíem fet abans».

«Tots em coneixeu i sabeu que soc professional, ho era quan jugava i ara com a entrenador. El sentiment el sabeu. L'Almeria m'ho ha donat tot i desitjo el millor per ell, però el meu equip ara és el Girona. És per ell per qui he de matar i lluitar per aconseguir el nostre objectiu».

les imatges de la victòria del girona contra l’almeria. 1 Gerard Gumbau protegeix una pilota davant la pressió del lateral esquerre de l’Almeria, Sergio Akieme. F

2 Rubi, a l’àrea tècnica, durant un moment del partit. F

3 El porter de l’Almeria, Giorgi Makaridze, es plany després d’encaixar el tercer gol de Mamadou Sylla. F