EL PARTIT

Al final ens hem centrat al que entendrem que passarà. Pot ser que tinguin condicionants diferents però al mentalitat ha de ser la mateixa. Treballar molt bé el partit i saber què fer en cada moment. Indemeptnednde dl que pugui canviar l'almeria, que algna cosa farà. Ens hi adaptarem. Sent intel·ligents i sabent dominar totes les fases del partit, que n'hi haurà de molt diferents.

ESTADíSTIQUES

Ells tenen les seves estadístiques i nosaltres les nostres. Al final però, és un partit on hem de fer el que hem estat fent els últims mesos i tot l'any. Competir molt bé i saber què fer i tothom posi el 200% des de del minut u fins que acabi. Lògicament els resultats que hem aconseguit no em fan estar tranquil però sí orgullós. No serveixen pel partit de demà. Haurem de treballar-lo i competir-lo contra un adversari amb molt de potencial, que haurem de controlar.

FAVORITISME

Quan es guanya 3-0 fora de l'equip hi ha la possiblitat que siguem el favorits. No ho hem treballat ni parlat així. Al contrari. Hem parlat de la final que tenim i del que hem de fer per tornar a ser millors i tornar amb un resultat positiu. Serà la nostra mentalitat. Toit i ser conscients que ens collaran i que haurem de saber on fer-los mal.

MARCAR

L'objectiu no només demà, és anar a guanyar i marcar sempre en cada partit. És la nostra filosofia i mentalita De mà no serà menys. Sent intel·ligents i sabent que estem en una aliminatoria i que haurem de treballar bé a nivell defensiu. Serà un poartit diferent i ens hi haurem d'adaptar. Si encertem amb el que hem treballat que pot passar demà, bé. La mentalitat des del minut 1 hi ha de ser fins al 90. No serviria sortir endollat i acabar malment. Equilibri fisic i mental, banqueta hi ha de ser. Tothom engrescat.

RAYO-LEGANÉS

Partits diferents. No estarem pendents dels rivals. Ens ocupa el nostre partit. Sortirem a guanyar i dominar les fases diferents del partit.

BÁRCENAS

Molt important. Feina molt important de Quique Cárcel diumenge a la nit, molt agraïts a la federació i seleccionador Thomas Christiansen que ha entès la sitacio molt bé. Tant de bo poguem gaudir d'un bon partit seu.

STUANI

Hi ha nivell competitiu fantàstic. Ell sempre hi és i demà també. Ara no pot competir al cent per cent però hi ha gent amb molta fam. Mamadou va fer un partit esplèndid i Bustos va estar fantàstic. Això no ens fa estar més tranquils perquè ens agradaria tenir Cristhian, que és molt important per nosaltres, però qualsevol pot jugar.

ESTAT ANÍMIC

Cal dominar-ho. L'eufòria s'ha de treballar, igual que quan hi ha pessimisme. Ho he fet durant moltes fases de la temporada. Es tracta d'un equilibri mental perquè el jugador sàpiga a quin moment estem . Després del 3-0 sabia que no hi havia res fet i s'havia d'estar content però no calia fer escarafalls ni res. Els jugadors ho saben també. Cal ser realista. És clar que ens alegra haver guanyat 3-0 més que no pas 1-0 però això no ens dona l'accés a la final. El bitllet el tindríem demà competint bé.

JOVENTUT

No sabia que haguéssima acabat amb 8 menors de sub23. Trio els que estan preparats per competir. M'agradaria comptar amb Cristhian, Bernardo no té minuts però és un exemple. Tenim un gran equilibri entre veterania i joventut. Hi ha molta impliació de tothom, Aday, Juanpe i això fa que els joves se n'encomanin pel benefici de l'equip.

FEINA MENTAL

Naturalitat. La preparació del partit ha estat la mateixa que vaig fer la setmana passada pel primer partit. No ha canviat gaire. Els jugadors com sóc i què vull. Qui vagi una mica despistat, l'entrem de seguida o, si no, el traiem. No hi ha més. Cal ser molt humils per encarar un partit contra un dels millors de la categoria. Haurem de ser un equip i guanyar, que és la nostra intenció.

TEMOR

Res d'especial. Preparació tàctica i mental normal, sense pensar en el 3-0. És clar que m'estimo més guanyar 3-0 que 1-0. La temporada passada vam anar allà amb 1-0 i tenien les possibilitats de remuntar, com qualsevol equip en qualsevol partit. Jo preparo el partit per guanyar. Nosaltres mirarem de jugar bé i competir, des de la humilitat que ens ha dut fins aquí i ens ha fet créixer.

AFICIÓ

A Montilivi van estar fantàstics. Tant de bo en siguin molts més ben aviat. L'impacte hi és sempre. Nosaltres ja ho hem viscut perquè vam anar a Cartagena i ja hi havia públic. Sabem què ens podem trobar. Allà hi havia força més gent. Animaran perquè hi ha molt en joc.

ROTACIONS

Fa nom´çes 48 hores que vam jugar i estem pendents de l'evolució d'algun cop. Va ser un partit molt sacrificiat. La gent està amb moltes ganes de jugar. El cansament físic, de vegades es corregeix amb el cap.

VALERY I MORENO

Valery va rebre un fort cop al quàdriceps a l'entrenament. Per la setmana que ve hauria d'estar bé. Pablo s'ha de fer una prova. Va patir una molèstia en els deu minuts que va jugar i serà baixa. Stuani no està al cent per cent i el partit requereix gent al cent per cent. S'entrena i ja veurem la possibilitat més endavant, si pot ser, és clar.

IL·LUSIÓ

Aquest play-off és molt diferent. L'altre dia tan sols hi havia 4-5 jugadors de l'any passat entre els dos equips. Nosaltres hem tingut alts-i-baixos i ara arribem il·lusionats i alhora realistes. És diferent que l'any passat, que era més tancat tot, amb més obligacions i mirades en tot el que fèiem nosaltres. Hem arribat en un altre estat de forma també