Amb només sis hores per maniobrar, el Girona va posar-se ahir a correcuita a vendre entrades un cop es va assabentar que podria encabir fins a 1.500 espectadors a Montilivi. La logística no va acabar de funcionar com estava previst. Es va col·lapsar el sistema i es van formar llargues cues al voltant de l’estadi. Al final, 1.022 espectadors van poder entrar al camp i gaudir de la victòria de l’equip, que es va imposar per 3-0 a l’Almeria en el retorn del públic després de mesos i mesos sense poder-hi anar. De tot això en va parlar a mitjanit Delfí Geli, el president. «Volem demanar disculpes perquè ens hem assabentat a última hora. Sabíem que hi hauria dificultats i ocasionaríem molèsties i així ha sigut, perquè molts aficionats han tingut problemes per aconseguir la seva entrada i alguns no han pogut venir. Però agraïm el suport dels seguidors. Els que han vingut i els que s’han reunit a casa per donar-nos suport», va declarar.