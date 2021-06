L’oportunitat de mercat que va suposar el fitxatge de Mamadou Sylla, tancat un cop acabat el mercat del passat estiu, s’ha traduït en un rendiment intermitent perquè no ha sigut constant durant la temporada, però que sí que ha transcendit directament a l’hora de sumar resultats positius. El vallesà ha pogut passar-se algunes setmanes lluny del seu pic de forma, però en d’altres ha brillat, i de quina manera. Sobretot dimecres, quan va acceptar el repte de suplir la baixa del lesionat Cristhian Stuani. A banda d’oferir una pressió incansable durant més de 90 minuts, seva va ser l’assistència del 2-0, obra de Yan Couto, i va arrodononir la golejada superant el porter Makaridze per fer el tercer de la nit.

Tot i no ser cridat, mesos enrere, a convertir-se en la bandera ofensiva d’aquest equip, ha trencat ja la barrera dels 2.500 minuts (en duu 2.587) al llarg de 36 partits oficials. A més, ha atrapat la desena de gols. El converteix en el pitxitxi de la plantilla, empatat amb Stuani. A més, sempre que Sylla marca, el Girona mai perd. Ha fet gols contra Leganés, Saragossa (a casa i a fora), Mirandés, Lugo, Las Palmas, Albacete, Almeria i un doblet al Cartagena. Dissabte és molt probable que torni a ser titular. És difícil que Stuani, afectat per una lesió al bíceps femoral, s’hagi recuperat. Dimecres l’uruguaià no va entrar ni a la convocatòria.

Però si no hi és, Sylla accepta el repte de suplir-lo i ho fa encantat. «Sempre ho he dit. Un davanter, quan marca, veu millorada la seva confiança. Estic content perquè el meu gol, el tercer, ens ha servit per sumar un bon resultat per a la tornada». Es mostrava exultant després del 3-0 tot i que, seguint la línia que marca Francisco, no li falta la prudència ni l’humilitat. «Hem d'estar preparats mentalment, allà no serà gens fàcil. Ells amb la seva gent sortiran des del primer minut a fer-nos algun gol. No hem d'anar-nos enrere, sinó anar a pel partit».