Rubi va sortir ben escarmentat de Montilivi en les semifinals del play-off d'ascens a Primera. El 3-0 del Girona a l'anada va deixar "ferit" a un Almeria que té el repte de "marcar tres gols" demà al Juegos del Mediterráneo, però que se sent «preparat per portar la iniciativa" i "generar ocasions des de l'inici". El tècnic ha assegurat aquest matí en roda de premsa que "prefereixo ser optimista i veure què podem fer".

EL VESTIDOR

"Ens hem endut una gran patacada i estem ferits. Intentarem provocar una situació que és difícil. He parlat amb els jugadors i qui no estigui convençut només m'ho ha de dir perquè en posaré a un altre. Qui no estigui al 3.000%, no hi serà".

IMPOTÈNCIA

"Cap jugador et dirà que no pot, però es pot comprovar en les mirades i sensacions que tinc com a entrenador. Queden dos entrenaments encara abans del partit".

LA DERROTA A GIRONA

"És dur veure que no vam estar bé per tot el que s'ha fet i per la implicació de l'afició. Ens va faltar il·lusió a Girona. S'ha posat una pressió exagerada als jugadors, però estàvem convençuts que ens sortiria un bon partit. El rival també juga. Ens va marcar dos gols i et quedes tant atontat que no saps ni què està passant".

LA TORNADA

"Prefereixo ser optimista i veure què podem fer. Segur que hi haurà canvis per al partit de demà. Hem de tenir l'esperit de Nadal. Si un esportista va perdent dos sets i tira la tovallola, no ens serveix".

TRES GOLS

"Hem de marcar tres gols, però el Girona també sortirà per marcar-ne algun i haurem de ser contundents al darrere".

BAIXES

"Cuenca no hi serà demà".

CRISTHIAN STUANI

"Si ve o no ve Stuani, bé. La nostra preocupació és el nostre equip i que estiguem bé".

INTERNACIONALS

"No té sentit que ens juguem un ascens i no poguem comptar amb alguns jugadors. És un motiu de reflexió des de fa anys".

PARTITS SEGUITS

"No és normal que juguis diumenge fora de casa i dimecres també. No és excusa, però ha sigut més beneficiós jugar l'anada a casa".

RAYO-LEGANÉS

"El 3-0 del Rayo al Leganés demostra que al futbol pot passar de tot. Es poden marcar tres gols a la segona part, però hem de ser un equip que generi ocasions des de l'inici".