Stuani no jugarà demà a Almeria. L'uruguaià segueix recuperant-se de la lesió al bíceps femoral que li ha impedit jugar els darrers partits i, per tant, no ha entrat a la convocatòria per al partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Primera que el Girona afronta demà al Jugeos del Mediterráneo (21 h). També han caigut de la llista Valery i Pablo Moreno per lesió. L'escalenc pateix una lesió al quadríceps després de patir un cop a l'entrenament d'ahir, però el tècnic compta amb ell per a una hipotètica final. Pablo Moreno té problemes musculars i encara s'ha de sotmetre a les proves mèdiques. Francisco s'endú el porter del filial Jona Morilla i el davanter Pau Víctor.

Aquesta és la llista de convocats del Girona a Almeria: Juan Carlos, Ortolá, Jona, Bernardo, Franquesa, Cristóforo, Bustos, Samu Sáiz, Aday, Monchu, Juanpe, Yan Couto, Calavera, Sylla, Luna, Santi Bueno, Yoel Bárcenas, Gumbau, Kébé, Terrats, Pau Víctor i Arnau.

El panameny Yoel Bárcenas està disponible demà després de rebre el permís del seleccionador del Panamà, l’exjugador del Barça, Thomas Christiansen, i podrà ajudar a l'equip a Almeria. Va ser un dels protagonistes en la victòria de l'anada per 3-0 a Montilivi.