Eloi Amagat s’ho va passar bomba dimecres a Montilivi veient el recital del Girona contra l’Almeria. L’ara jugador de l’Olot, des de la llotja al costat d’Àlex Granell, Marc Muniesa i Chicho Pèlach va viure una nit rodona després de molt de temps sense poder veure un partit del Girona en directe a Montilivi. Amb 194 partits (9 gols) i l’honor de ser l’únic jugador que ha defensat l’escut a Tercera, Segona B, Segona A i Primera. Aquest bagatge li ha permès viure play-offs de tota mena amb algunes llàgrimes però també molts somriures. En aquest cas, pel que fa al partit d’avui, l’Eloi Amagat «més hooligan que capità» es mostra «optimista» i confia en les possibilitats del Girona de fer bo el 3-0 i jugar la final.

Eloi sap el pa que s’hi dona en aquest tipus de partits perquè n’ha jugat una bona colla. De fet, per pujar a Primera, Eloi Amagat va viure els play-offs del 2013 a Almeria amb Rubi, del 2015 contra el Saragossa i del 2016 amb l’Osasuna, tots sense premi. Ara però la cosa pinta diferent. Almenys per ser a la final. El 3-0 dibuixa un escenari favorable al Girona i Eloi Amagat considera que «no s’ha de tocar gaire res». El migcampista de l’Olot és conscient que «s’està poc acostumats en aquests partits de play-off a veure resultats tan condundents i superioritats tan clares com l’altre dia». En aquest sentit, Eloi considera que el Girona «ha d’oblidar-se una mica del resultat aconseguit i mirar de fer el mateix que els va fer fer guanyar el partit». L’excapità assegura que «un equip tan potent i que es veu fora com l’Almeria ho intentarà tot des del primer moment i per això caldrà aguantar les primeres embranzides perquè el partit no entri en un ritme alt, que no interessa». Si hagués de donar un consell als seus excompanys, Eloi els diria que «s’oblidessin que juguen una eliminatòria i que fessin el que van fer al començament del partit de Montilivi. Es veu un grup compromès», subratlla.

Eloi segueix el Girona i manté contacte amb algun jugador de l’equip. És per això que troba que la dinàmica dels últims dos mesos no és casualitat. «Fa la sensació que es veuen capaços de guanyar qualsevol rival. Tenen respecte a tothom, però cap por de ningú. Això és molt complicat d’aconseguir en un vestidor i quan es té, passa per sobre de molts altres factors», explica. Eloi veu aquest Girona com un reflex de Francisco. «Em sembla que és una peça clau per entendre el bon nivell de l’equip. Es veu amb les declaracions que fa, que són el reflex de l’equip. Mostra ambició, fam i humilitat i contra l’Almeria en va ser un exemple».

L’excapità va ser un dels jugadors que va perdre la final del play-off del 2013 precisament a l’escenari d’avui. Aquest vespre el Juegos del Mediterráneo tindrà públic, com ja va passar dimecres a Montilivi. En aquest sentit, Eloi va veure el partit des de l’estadi al costat dels seus excompanys Granell, Muniesa i Chicho la victòria. «El partit no el vam viure com exjugadors sinó com a hooligans que recordàvem moments emocionants viscuts no fa tant de temps sobre la gespa de Montilivi», confessa l’exdorsal 10 blanc-i-vermell.