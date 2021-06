El Girona ja ha revelat l'onze titular que saltarà aquest vespre a la gespa del Juegos del Mediterráneo (21 h) amb l'objectiu de fer bo el 3-0 de l'anada en les semifinals del play-off d'ascens contra l'Almeria per ser a la final. Amb la baixa de Cristhian Stuani, que no ha entrat a la convocatòria però ha viatjat amb l'equip, Francisco ha mantingut l'onze habitual amb Mamadou Sylla com a principal referència ofensiva.

Aquest és l'onze del Girona a Almeria: Juan Carlos, Couto, Santi Bueno, Juanpe, Arnau Martínez, Franquesa, Cristóforo, Gumbau, Monchu, Bárcenas i Sylla.

D'altra banda, Rubi ha fet fins a set canvis respecte al partit a Montilivi. Aquests són els onze escollits pel tècnic maresmenc: Fernando, Buñuel, Fernandes, Chumi, Centelles, Samú, Morlanes, Ramazani, Villar, Aketxe i Sadiq.