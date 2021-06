No hi ha res fet i ningú, almenys des de dins del vestidor, ha mostrat el més mínim senyal de relaxació o eufòria. Francisco no vol que al santuari hi hagi cap escletxa i per això no permetrà que l'equip abaixi el pistó aquest vespre en el partit de tornada de les semifinals del play-off a Almeria. Encara que el Girona hi arribi amb un 3-0 del partit d'anada. Cap confiança, cap favoritisme i sobretot «molta feina i humilitat». Aquesta ha estat la recepta que ha dut el conjunt gironí de navegar per la zona mitjana de la classificació a arribar com un coet a la recta final de la temporada. Un cop al play-off, els gironins van cruspir-se l'Almeria dimecres a Montilivi en un partit perfecte i avui, al Juegos del Mediterráneo han de fer bo el tresor que va suposar el 3-0 de l'anada. Cristhian Stuani encara no estarà disponible per jugar però sí que hi serà Bárcenas, amb permís de Panamà pel partit d'avui. També són baixa Valery Fernández, amb un fort cop, i Pablo Moreno, que es va lesionar dimecres.

Saber controlar les emocions serà avui un dels factors que poden ser decisius. Qui sigui capaç de gestionar els pics d'eufòria o de temor hi tindrà molt de guanyat en un partit decisiu. Sí, perquè tot i el 3-0 de Montilivi, el Girona és ben conscient del potencial ofensiu que té el rival. Homes com Sadiq, Lazo, Juan Villar, Ramazzani, Villalba, Morlanes- la llista no s'acabaria-, marquen diferències a la categoria i de ben segur que l'Almeria sortirà a mossegar de bon començament. Evitar aquest temut gol ràpid és una de les consignes que té el Girona avui per no entrar en problemes massa aviat. Sigui com sigui, Francisco ha mirat de plantejar el partit amb la «normalitat» habitual, sense desviar-se gaire ni pel resultat favorable ni pel que suposaria fer-lo bo. «Sortirem a marcar i guanyar, com ho hem fet sempre», deia ahir abans de marxar cap a la seva ciutat per enfrontar-se a un club on va deixar empremta primer com a jugador i després com a entrenador.

A més a més del factor mental, Francisco té molt en compte també el físic. Amb tants pocs dies de descans respecte dimecres i després de l'enorme esforç físic del partit, alguns jugadors arrosseguen molèsties. Res de greu llevat dels problemes de Valery i Pablo Moreno, descartats. Sense Stuani encara, Sylla tornarà a liderar l'atac blanc-i-vermell. El vallesà va estar pletòric dimecres amb una actuació superba juntament amb el seu soci, Yoel Bárcenas, un altre dels homes del partit. El panameny jugarà avui i després se n'anirà amb la seva selecció. Bárcenas no tornaria fins a una hipotètica final en la qual només podria jugar el partit de tornada. A la banqueta hi seran Nahuel Bustos i Pau Víctor.

Francisco no descarta fer alguna rotació per oxigenar un onze tipus que acumula molts minuts en aquesta recta final de temporada. Tot i així, sembla difícil que toqui gaire res. El gran moment de Bárcenas i el fet que hagi de marxar demà mateix cap al Panamà, tanquen les portes de l’onze a un home important com Samu Sáiz. El madrileny, que està bé físicament, pot ser un recurs per a la segona part depenent de com vagin les coses. La resta de l’equip no hauria variar. Amb la famosa línia de tres centrals formada per Bueno, Juanpe i Arnau i dos carrilers, que seran Couto i Franquesa. Per davant Cristóforo, Monchu i Gumbau, amb la possibilitat que Ibra Kebé pugui entrar pel de Campllong.

Els primers minuts poden ser molt importants en un partit com el d’avui. Si el Girona és capaç de frenar l’ímpetu amb què, amb tota seguretat, sortirà l’Almeria, serà molt bon senyal. Els andalusos necessiten tres gols per igualar l’eliminatòria i dur-la a la pròrroga on, si el marcador no es mou, els valdria per ser a la final. Ara bé, si el Girona aconsegueix marcar un gol, l’Almeria hauria de fer-ne cinc. En aquest sentit, Rubi ahir no descartava el miracle i demanava als seus jugadors que osortissin al «3.000%». El tècnic maresmenc, que va perdre l’ascens a Primera el 2013 al Juegos del Mediterráneo quan era entrenador del Girona, té les baixes segures de Brian Rodríguez, concentrat amb la selecció de l’Uruguai, i, segons va confirmar ahir, també de Jorge Cuenca. El central cedit pel Vila-real va acabar dijous l’Europeu sub21 amb Espanya però no hauria d’arribar a temps pel partit. En aquest sentit, Rubi feia ahir la comparativa amb el tennista Rafa Nadal, «que no es rendeix ni anant dos sets en contra». El maresmenc anunciava que «lògicament» hi hauria canvis a l’onze després de la mala actuació dels seus a Montilivi. D’aquesta manera, homes com Juan Villar, Fran Villalba i Aketxe, entre altres podrien sortir d’entrada avui.

Els partits de play-off són sempre diferents i sovint, no tenen lògica futbolística. Són molts els exemples que ho demostren i el Girona ho ha experimentat negativament no pas una, sinó dues, tres i quatre vegades. Les experiències fallides passades són, doncs, un altre motiu per a sortir avui més concentrats que mai i mirar de minimitzar les grans virtuts ofensives d’un Almeria que segur no llençarà la tovallola fàcilment.