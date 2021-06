EL PARTIT

Sempre espero una cosa i a vegades surt i d'altres no. Ha sortit el pla de partit que volíem. Hem generat els 10 primers minuts alguna situació per avançar-nos, ells han fet molts canvis i sabíem que per moments ens dominarien. El treball ha sigut fantàstic, de sacrifici, mental, ofensiu i defensiu. Ha sigut un any molt complicat, però hem de preparar el partit de la pròxima setmana.

EL MILLOR DE L'ELIMINATÒRIA

Deixar la porteira a zero contra aquest equip em fa estar molt orgullós. Per això som on som. Estic molt orgullós de la mentalitat de voler arribar fins al final.

EL RIVAL A LA FINAL

No tinc cap preferència. Els equips que han s'hi han posat són equiparros. Han estat en zona de play-off tota la temporada. Ho veurem i a partir del que surti prepararem el partit.

L'ASPECTE MENTAL

S'havia de fer aquest treball i treballar el partit de tornada. Hi havia molts dubtes a l'entorn. L'equip ha de ser realista, sabem com arribem a aquest tram i com volem arribar-hi. Ja no val. Ens queden dues setmanes de competició i hem de seguir igual que el primer dia.