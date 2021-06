Una desena d'aficionats de la Penya Jovent Gironí del Girona han anat a rebre a l'equip en la seva arribada a la rotonda de l'entrada a PGA.

El conjunt dirigit per Francisco es va classificar ahir a la nit per la final de la promoció d'ascens a Primera Divisió després d'empatar a zero al camp de l'Almeria i fer bo el 3-0 de l'anada a Montilivi.

Els aficionats creuen que "aquest és l'any de pujar" perquè "l'equip està entregat i creu en l'ascens".