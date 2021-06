Aquesta setmana, divendres, es va complir l’efemèride més gloriosa que un aficionat del Girona pot tenir. El 4 de juny va fer quatre anys d’aquell empat a zero contra el Saragossa que va servir per trepitjar, per primera vegada, la Primera divisió. La ciutat es va engalar, els colors del Girona destacaven a tot arreu i es respirava futbol. Amb l’empat d’ahir a Almeria, fent bo el 3-0 de l’anada, Girona i el Girona tornen a estar a 180 minuts de la glòria. Serà la quarta final de play-off, amb el precedent fallat en les anteriors (Almeria 2013, Osasuna 2016 i Elx 2020). Però la il·lusió s’ha tornat a disparar.

Alguna cosa recorda aquell juny de 2017: infants, i no tan joves passejant amb la samarreta del Girona com a segona pell, banderes onejant penjades a balcons i les penyes fent ambient a les seves respectives seus. Diari de Girona va compartir partit amb la Gironina i amb la Immortal. Els penyistes de la primera s’apleguen al bar Märzen del carrer Riu Güell, just davant del nou Pont del Dimoni que per l’ocasió està farcit de banderes blanc-i-vermelles. «Sempre hi pot haver respecte i por en aquests tipus de partits», comentava el president, Lluis Bosch, respecte a si el 3-0 del partit d’anada havia sentenciat l’eliminatòria. El mateix discurs però amb diferents paraules el tenia Pepe Sierra, president de la Penya Immortal. «No està res fet. Estic convençut que ens tocarà patir en algun moment. Hem de tenir confiança», comentava al bar 106 de l’avinguda Sant Narcís, abans que la pilota comencés a rodar.

A Movistar+, per variar, els comentaristes no miren el Girona amb gaires bons ulls. Recorden, una vegada més, que una vegada, el 2015, ja van deixar escapar un 0-3 a la promoció contra el Saragossa perdent a casa 1-4. «És molt difícil de remuntar un 3-0. A més, aquest any és molt diferent respecte aquell. No sé si el Girona era el favorit abans que començes el play-off però sí puc dir que la dinàmica amb la que arriba l’equip a la final és la millor dels quatre equips que hi juguen», considera Bosch. Per altra banda, Sierra ratificava aquestes paraules: «L’eliminatòria contra el Saragossa dista molt d’ara. Veníem del partit del Lugo i l’hòstia va ser molt forta. Veig l’equip com motos tant en l’aspecte anímic com físic, Tot i això no som favorits. Això sí, la il·lusió i l’alegria és immensa. Més que l’any passat ja que enguany no teníem com a objectiu pujar sí o sí». El Girona comença atacant. Un gol hauria donat molta tranquil·litat. Però els minuts passen i tot està sota control. Els de Francisco no marquen. Però l’Almeria tampoc els fa patir massa.

«No esperava veure el Girona on és ara mateix si m’ho diuen a mitjans de temporada. De fet, qui ho digui menteix. Veia un any de transició però Francisco ha fet que els jugadors s’endollessin amb un esquema que va com anell al dit als jugadors que té», deia Bosch. Els minuts passen i l’empat no es mou. El Girona ja és a la seva quarta final en cinc play-off. I el rei de les promocions, n’ha jugat cinc, i que sempre hi ha perdut, vol cobrar-se el deute.

Bosch i Sierra no coincideixen a l’hora de triar el rival a la batalla final. El primer prefereix el «Rayo perquè és un equip imprevisible que va guanyar 3-0 però que pot perdre pel mateix resultat. En canvi el Leganés és un bloc molt sòlid». Sierrano es mulla i diu que «m’és igual si és el Rayo o el Leganés. Per pujar a Primera s’ha de guanyar a qualsevol». La il·lusió està disparada. «Aquest any a Primera!», exclama un aficionat.