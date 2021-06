Francisco sap contenir les emocions. No va donar res per fet contra l’Almeria amb el 3-0 a favor de l’anada a Montilivi i tampoc ho farà ara. Queden dos partits davant d’un rival (Rayo o Leganés) que es coneixerà aquesta nit i el tècnic seguirà amb la mateixa filosofia que el primer dia: «treball, humilitat i mentalitat guanyadora». D’entrada, no té «cap preferència» respecte a l’equip que els gironins es trobaran a la final. El que sí que té clar és que «queden dues setmanes de competició i hem de seguir igual que el primer dia». A banda del temps de preparació, el Girona tindrà un argument més amb el retorn de Cristhian Stuani: «Estarà disponible, però no al cent per cent».

El partit

«Sempre espero una cosa. A vegades surt, i d'altres no. Contra l’Almeria teníem molt clar el pla de partit que volíem fer. Hem anat a per ells a l’inici. Als deu primers minuts hem generat alguna situació per avançar-nos. Després sabíem del seu potencial ofensiu, dels millors de la categoria. Han fet molts canvis i sabíem que per moments ens dominaria. El treball ha sigut fantàstic una altra vegada, tant ofensiu com defensiu, de sacrifici humilitat i col·laborar entre tots. Torno a felicitar-nos perquè això ens ha fet colar a la final. Ha estat un any molt complicat i estem molt contents de ser on som, però a partir d’ara hem de pensar en entrenar dilluns i preparar el partit del proper cap de setmana».

El millor de l'eliminatòria

«Deixar la porteria a zero contra aquest equip, amb el potencial que té, em fa estar molt orgullós. No només la línia de tres o la de cinc, sinó de tot l’equip. Com hi va, com competeix, com replega, com pressiona... És fantàstic veure’ls. Per això estem on estem, sinó hauria estat molt difícil davant equips com l’Almeria o els que hem deixat enrere. Estic molt orgullós de la mentalitat que hem tingut a l’últim tram de voler arribar i superar-nos per aconseguir posar-nos a la final. Hem de treballar-la».

El rival a la final

«No tinc cap preferència. Els equips que s'hi han posat, fins i tot l’Soporting que va quedar fora, són equiparros que van fer una temporada fantàstica. S’han passat tot l’any entre els sis primers, tant el Rayo com el Leganés. Ho veurem i traurem conclusions per al partit de l’anada».

La mentalitat

«S'havia de fer aquest treball, oblidar-se del resultat del partit d’anada i treballar el partit de tornada. És el que hem fet en tot moment, no hem pensat mai amb el 3-0. Hi havia molts dubtes a l'entorn, en les possibilitats que s’havien creat... L'equip ha de ser realista, sabem com arribem a aquest tram, de quina manera ho estem fent i com volem seguir fent-ho. És una mentalitat fantàstica. Ja no val pensar en el que hem aconseguit. Ens queden dues setmanes de competició i hem de seguir igual que el primer dia».

Els dos «play-off»

«Són coses d'entrenador. De moment seguirem el camí perquè encara ens queda una última eliminatòria. Si acaba bé, et diré què he camviat per millorar».

La confiança

«És important la confiança que m’han donat, però sobretot que els jugadors confiïn en mi. Mai no m’han donat l’esquena. Vam viure un pal molt fort l’any passat».