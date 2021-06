El Girona FC obrirà a partir d'aquest dilluns a les 10h del matí i fins el dimecres o dijous (en funció de l'altre finalista) a les 23:59h un procés online on es podrà tramitar la sol·licitud d’entrades per a la final de "play-off". Les inscripcions seran exclusives per a socis.

En cas que l’enfrontament sigui contra el Rayo, el partit a Montilivi serà el de tornada i es disputarà el diumenge 20 de juny a les 21h. Si es juga davant el Leganés el partit serà el d’anada el diumenge 13 de juny, també a les 21h.

Les sol·licituds es podran fer de manera individual o conjunta, podent incloure fins a quatre socis en una mateixa sol·licitud, que es podran seure de manera correlativa però mantenint la distància de seguretat.

Assignació d'entrades

Un cop feta la sol·licitud per part dels socis, l'assignació d’entrades es farà de manera aleatòria entre totes les inscripcions en dos processos diferenciats. Aquesta acció es realitzarà el dia posterior a tancar-se les inscripcions.

1 - Assignació a Socis Abonats: En un primer procés d’assignació aleatori, s’assignaran el 90% dels seients disponibles a les sol·licituds que incloguin únicament Socis Abonats fins a esgotar aquesta bossa de localitats.

1 - Assignació a tots els Socis: El 10% de seients restants s’assignaran aleatòriament en un segon procés on es tindran en compte les sol·licituds de tots els Socis (Abonats i No Abonats), excepte els que se’ls hi hagi assignat entrades en el primer procés.

Preu de les entrades

El preu de les entrades van des dels 20 euros fins als 40.