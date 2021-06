El Girona ha informat aquesta mateixa tarda que un total de 2.661 socis blanc-i-vermells ja han sol·licitat la seva entrada per la final del "play-off" d'ascens a la Primera Divisió que enfrontarà el conjunt de Francisco i el Rayo a l'estadi de Montilivi el diumenge 20 d'aquest mes de juny. Una xifra que anirà en augment, veient el ritme de sol·licituds en un procediment que s'ha obert aquest matí, a partir de les 10.

Les inscripcions són exclusives pels socis, que tenen fins aquest dijous a les 23:59 hores per demanar entrades pel partit de la setmana vinent. Com que només hi podran entrar 1.500 persones, el club haurà de dur a terme un sorteig aleatori per repartir-les. Serà aquest proper divendres.

La setmana passada, el dimecres Girona i Almeria es van veure les cares a Montilivi en l'anada de les semifinals. El mateix dia, Sanitat va donar llum verda perquè hi pogués entrar públic. Amb poc marge de maniobra, el Girona tot i això va ser capaç d'encabir-hi fins a 1.022 espectadors.