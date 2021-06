Poques hores més tard d’accedir a la final de la promoció d’ascens a Primera Divisió la plantilla del Girona va agafar un vol xàrter d’Almeria cap a Girona. Des de l’aeroport van pujar a l’autobús que els portava a La Vinya, però abans la plantilla va rebre una agradable sorpresa. La penya Jovent Gironí esperava al conjunt dirigit per Francisco a l’entrada del PGA de Caldes amb petards i bengales. I és que l’afició va voler reconèixer l’enorme esforç dels jugadors en el partit de dissabte al Juegos del Mediterraneo (0-0) on es va segellar la classificació per a la final del play-off després de fer bo el 3-0 de l’anada a Montilivi.

Amb bengales, petards i càntics, una desena d’aficionats de la penya van rebre a l’equip, mentre un dels autobusos va respondre fent sonar el clàxon. Futbolistes com Jordi Calavera, Gerard Gumbau o Yan Couto van saludar des de dins en una petita festa improvisada.

Els aficionats aplegats a Caldes destaquen que aquesta temporada l’equip s’ha deixat de noms i ara està «molt compensat en totes les línies i ningú vol ser protagonista», afegint que «és un grup de joves que tenen moltes ganes de pujar». I és que qualsevol que surti a l’onze o oxigeni l’equip des de la banqueta «ho farà bé». Segurament, Yoel Bárcenas no podrà ser diumenge en el partit d’anada perquè estarà concentrat amb la seva selecció, Panamà, però en el seu lloc «sortirà un altre i ho farà igual de bé».

I és que jugadors joves com Arnau Martínez, Ramon Terrats o Ibrahima Kébé «combinen a la perfecció» amb futbolistes més veterans com Juan Carlos o Cristóforo. A més, peces importants com ara Gumbau o Juanpe «han fet una passa endavant». També destaquen el paper de Christian Stuani que tot i no poder jugar per una lesió al bíceps femoral va voler ser amb els seus companys a Almeria. «És un autèntic jugador d’equip perquè és el veterà que ajuda els joves», diuen sobre l’uruguaià.

Els aficionats creuen que aquest any es respira un ambient diferent i que l’equip està molt capacitat per tornar a Primera. Alguns, fins i tot, afirmen que «ens tirarem a l’Onyar» en cas d’ascens, com ja van fer el 2017, quan el Girona va pujar a la màxima categoria, per ara, per únic cop a la història del club.