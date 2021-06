Per més important que sigui participar, de tant en tant també ve de gust guanyar. És un gran mèrit lluitar cada dos per tres per pujar a Primera, però quedar-se amb un pam de nas de manera reiterada sol atipar. El Girona més tossut dels últims temps ha decidit contradir la lògica i amb set victòries consecutives, el que mai havia aconseguit en l’anomenat futbol professional, retallava distàncies tot colant-se al play-off quan pocs hi comptaven. Una promoció més. Superat el primer obstacle, afrontarà ara la seva quarta final en les últimes vuit temporades. Comença a tenir-li la mida apresa a aquest format, però fins ara no ha pogut mai rematar la feina. Sempre s’ha acabat quedant amb la mel a la boca. Exceptuant la garrotada contra el Saragossa del 2015, amb una remuntada tan increïble com justificada pel sotrac anímic que l’equip venia de patir amb el Lugo, les altres tres experiències van acabar amb els gironins atrapant l’última eliminatòria per acabar-la perdent d’una manera o d’una altra. Ara, a Montilivi s’espera que a la quarta sigui la bona.

La col·lecció de disgustos s’inaugurava el 2013. En el seu primer play-off, amb Rubi a la banqueta, es va eliminar l’Alcorcón com a aperitiu (1-1 i 3-1) tot deixant l’Almeria com a plat principal. Va arribar molt just de forces l’equip, que va trobar a faltar algunes peces importants i va caure amb justícia. A Montilivi, victòria per als andalusos (0-1) en un duel de poder a poder en el qual Felipe Sanchón va fallar un penal que hauria pogut canviar el rumb de la història. Tot i que veient el que va passar pocs dies després al Juegos Mediterráneos (3-0), potser el guió hauria estat el mateix encara que el xut del davanter des dels onze metres hagués acabat entrant. No tot van ser plors, però, després d’aquella desfeta. Sense el premi gros, la ciutat va premiar aquella temporada, la millor fins llavors a la Segona Divisió. El problema va venir després, quan mitja plantilla va canviar d’aires i va començar un procés de renovació que va servir per instal·lar el patiment uns mesos després, quan es lluitaria per no baixar de categoria.

La segona final va ser la del 2016. El ruix final d’aquell curs recorda, tot i que amb certes diferències, al de l’actual. Perquè el Girona, llavors dirigit per Pablo Machín, va ser molt irregular en els primers mesos de la competició i va ser a la segona volta quan va reaccionar, tot escalant posicions fins atrapar el play-off a les darreres jornades. També es va desfer d’un rival andalús en semifinals, tot i que llavors no ho va fer amb tanta autoritat. Va necessitar capgirar un 2-1 a Còrdova, amb una remuntada molt celebrada a l’estadi uns dies més tard: 3-1. El darrer obstacle, un Osasuna que havia sigut sisè. Factor camp a favor, però de nou relliscada per començar, amb un 2-1 al Sadar. N’hi havia prou amb un 1-0 a l’estadi per arreglar-ho i per fi pujar a Primera, però aquella final tampoc es va guanyar. Kenan Kodro va marcar als primers compassos de la primera part. L’estadi s’ensumava que la tarda no acabaria bé i fins i tot una tanca de la zona on hi havia l’afició visitant va cedir. No hi va haver remuntada. Ni una mica d’emoció. El 0-1 final feia plorar Montilivi.

La tercera experiència és la més recent. No fa ni un any que el Girona, ja amb Francisco, es desempallegava de l’Almeria (1-0 i 1-2) amb justícia i arribava sent favorit a la final. Perquè havia quedat més amunt a la classificació que l’Elx, el seu rival, i perquè li tocaria disputar la tornada a casa. El 0-0 del Martínez Valero ho deixava tot obert per al desenllaç. Calia guanyar. Pel resultat que fos, però al cap i a la fi, guanyar era l’únic resultat favorable. Però una vegada més l’equip no se’n va sortir. L’expulsió de Cristhian Stuani va complicar-ho tot i el gol de Pere Milla al descompte va despertar tota mena de fantasmes (0-1). Una altra plantofada. Una altra final, la tercera del play-off, que acabava amb tragèdia. Ara, la tossuderia del Girona l’ha dut a disputar-ne una quarta. Els dos propers diumenges serviran per escriure aquesta nova història i saber quin serà el seu desenllaç.