A partir de les 10 d’aquest matí el Girona obrirà un procés online on es podrà tramitar la sol·licitud d’entrades per a la final del play-off d’ascens a Primera Divisió. En aquest cas, i com ja va passar en el partit d’anada de les semifinals contra l’Almeria, les inscripcions seran exclusives per a socis, que tindran fins dijous a les 23.59 hores per demanar les entrades pel partit corresponent a la tornada de la final de la promoció d’ascens davant el Rayo Vallecano. Un partit que es disputarà el diumenge dia 20 de juny a les 21 h i on 1.500 aficionats -el mateix número fixat el dimecres contra el conjunt entrenat per Rubi- podran accedir a l’estadi.

Per culpa del poc marge de temps que va tenir el club per posar a vendre les entrades per al partit amb l’Almeria -i també el col·lapse que es va produir a la pàgina web-, no es van esgotar les 1.500 localitats que s’havien posat a la venda. Dimecres van entrar a Montilivi 1.022 aficionats, però s’espera que amb més marge per demanar entrades l’estadi gironí pugui acollir el pròxim dia 20 el màxim nombre de persones permeses -1.500- a causa de la pandèmia del coronavirus.

Les sol·licituds de les entrades es podran fer de manera individual o conjunta, podent incloure fins a quatre socis en una mateixa petició. Tots ells podran seure de manera correlativa, però mantenint sempre la distància de seguretat.

Assignació d’entrades

És d’esperar que al llarg d’aquests quatre dies es demanin més entrades de les 1.500 que es posen a la venda. Per tant, un cop el soci hagi fet aquesta sol·licitud, l’assignació es farà de manera aleatòria entre totes les inscripcions en dos processos diferenciats. Això es farà divendres, un cop dijous a la mitjanit s’hagin tancat les inscripcions.

A més, el club reserva un 90% del total de les localitats disponibles a socis abonats, fins a esgotar aquesta bossa de localitats. Després, un 10% dels seients restants s’assignaran, també aleatòriament, en un segon procés on es tindran en compte les sol·licituts de tots els socis, siguin abonats o no, exceptuant aquells a qui ja li hagi estat assignat un seient en el primer procés.

En ser un partit de play-off les entrades no estan incloses en l’abonament de la temporada. Per tant, el soci haurà de pagar una quantitat entre 20 i 40 euros depenent de la zona del camp allà on desitgi comprar el seu seient. En el partit de dimecres passat contra l’Almeria, a causa del poc marge per vendre les entrades, el club les va posar l a meitat de preu -entre 10 i 20 euros. Pel partit de diumenge dia 20 contra el Rayo, on el Girona podria tornar a l’elit, els preus seran els següents: 20 euros per les entrades comprades als Gols Nord i Sud; 25 pels Gols Nord i Sud Lateral; 30 per Preferent Superior i Lateral; 32 per Preferent Central; 35 per Preferent Coberta; i 40 per Tribuna Alta.