Superat amb nota l’examen de les semifinals, eliminant un Almeria cridat a ser un ferm candidat a l’ascens, el Girona és a 180 minuts, més els que vulguin afegir els àrbitres de torn, de saber si la temporada vinent competirà o no a la Primera Divisió. En un ruix final de temporada increïble que l’ha dut a lluitar per pujar quan setmanes enrere no semblava que en seria capaç, encara la final del play-off, la quarta de la seva història. L’últim obstacle és el Rayo Vallecano, que va haver de suar per remuntar ahir a Butarque (1-2) fent bo el 3-0 de l’anada i segellant així també la seva classificació. Els de Francisco comptaran, aquest cop, amb el factor camp al seu favor. L’eliminatòria començarà aquest diumenge a l’estadi de Vallecas i s’acabarà una setmana després, el dia 20 d’aquest mateix mes de juny, a Montilivi. Tots dos partits començaran a les nou del vespre i seran retransmesos en directe pels canals Movistar LaLiga i Vamos.

Aquesta temporada el Girona no ha sigut capaç encara de superar el Rayo en cap dels dos enfrontaments a la lliga regular. A casa i a la primera volta, una excel·lent actuació del porter Juan Carlos, amb intervencions de molt de mèrit als minuts inicials, va ser clau per mantenir el 0-0 fins al final. Més recent va ser el 2-1 de la segona volta. Un partit que semblava enterrar les opcions de fer el play-off dels de Francisco, que van avançar-se amb un gol de Santi Bueno però acabarien perdent per l’encert de Santi Comesaña i Isi Palazón. Aquella tarda l’expedició blanc-i-vermella va tornar cap a casa sense punts i ben enfadada amb l’actuació arbitral. Arnau Martínez va ser clarament trepitjat a l’àrea i el VAR no va entrar-ho a valorar. Quan ho va fer, a la segona meitat, va ser per desestimar unes mans dins de l’àrea del Rayo que, en un primer moment, havien sigut assenyalades com a penal. Els d’aquest any són dos dels 20 partits que un i altre equip han protagonitzat al llarg de la seva història amb un balanç bastant igualat: vuit victòries per a cada equip i quatre empats. Sempre a la Segona Divisió A tret dels dos cops que es van veure les cares a la Primera Divisió.

Comptarà el Girona amb el factor camp al seu favor perquè el Rayo va tancar la temporada en sisena posició i no va rubricar de manera matemàtica la seva participació al play-off d’ascens fins a l’última jornada, quan va perdre a casa amb el Lugo (0-1) però es va veure beneficiat per la victòria de l’Almeria al Molinón (0-2), deixant l’Sporting sense premi. 67 punts ha fet, amb un balanç de 19 victòries, 10 empats i 13 derrotes. Ha marcat més gols que el Girona (52 per 47) però també n’ha encaixat més (40 per 36). Ha sigut el vuitè millor local i, això sí, el cinquè millor visitant, amb uns números notables lluny de Vallecas. A punt de complir cent anys de vida, el Rayo ha disputat 18 temporades a Primera i 38 a Segona A. Curiosament, un dels ascensos a la categoria d’argent el va viure el 2008, superant el Zamora en l’última eliminatòria (0-1 i 1-1). Mateix any i idèntic destí per al Girona. Ara, però, a l’elit només hi podrà pujar un.