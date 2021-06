Com era d'esperar, ningú vol perdre's la gran final. Un total de 4.180 socis han omplert la sol·licitud per aconseguir una entrada per a la final del play-off que es jugarà diumenge dia 20 a Montilivi (21 h). No obstant això, milers d'aficionats quedaran fora i no podran veure el decisiu Girona-Rayo des de l'estadi perquè només pot acollir un màxim de 1.500 espectadors.

‼️ 4.180 socis ja han sol·licitat la seva entrada per a la final del Play-Off a Montilivi

⏱ Teniu temps fins dijous a les 23:59h per inscriure-us en el procés a través de l’Àrea de Soci

🎲 El sorteig aleatori es farà el divendres



➕ INFO ➡️ https://t.co/108XxoNuqk ⬅️ pic.twitter.com/4uPTr6D8uv — Girona FC 9️⃣0️⃣🎂 (@GironaFC) 8 de junio de 2021

El procés de peticions va obrir-se ahir i s'allargarà fins al dijous a les 23.50 hores. El sorteig de les entrades, que oscil·len entre els 20 i 40 euros depenent de la zona, es farà divendres de manera aleatòria.