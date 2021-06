Amb l’ascens a Primera a la butxaca, el Rayo Vallecano afrontava l’última jornada de la lliga regular 2010/2011 com un veritable tràmit. Guanyar, empatar o perdre era indiferent; l’èxit ja estava assegurat i s’havia celebrat uns dies enrere. José Ramón Sandoval, l’entrenador, va decidir fer alguns canvis al seu onze tipus per rebre la visita del Barça B a Vallecas. Cap dels dos porters de la primera plantilla, David Cobeño i Dani Giménez, entrarien en els seus plans. Va decidir premiar un nano de 22 anys que ho havia jugat gairebé tot amb el filial. Així que aquell 4 de juny del 2011, una dècada enrere, qui va viure sota pals i des de la gespa el seu debut com a professional va ser Juan Carlos Martín. Va fer el que va poder, sense evitar això sí que un doblet de Cristian Tello i un altre gol de Jonatan Soriano li servissin al segon equip blaugrana per emportar-se la victòria (2-3).

No seria l’únic partit amb el Rayo del manxec, que hauria d’esperar això sí quatre temporades per tornar al club que el va formar. Juan Carlos hi va sumar 27 aparicions més entre el 2015 i 2016, aquest cop a la Primera Divisió i amb un desenllaç un xic més amarg, perquè aquell equipo, llavors dirigit per Paco Jémez, no es va poder mantenir a la màxima categoria. Just allà mateix és on hi vol tornar ara el porter. Coses del destí; ara defensa els interessos del Girona i serà el Rayo, un club que omple el seu currículum, l’obstacle a superar. Viurà l’eliminatòria en, possiblement, el moment més dolç de la seva carrera. És un dels responsables dels excel·lents números defensius que es couen a Montilivi. Aquest, la solidesa al darrere, s’ha convertit en un dels punts forts d’aquest equip. El que explica la trajectòria dels últims mesos i la que l’ha dut a les portes de l’ascens a Primera.

Tot neix a principis de març, amb un canvi de plans liderat des de la banqueta. El nou dibuix multiplica les opcions del Girona en atac, el fa arribar més a porteria i comença a disparar el comptador de gols, que semblava encallat. Per contra, fa més fràgil una defensa que fins aquell moment no havia desentonat. Ha necessitat unes quantes setmanes l’equip per recuperar l’equilibri i quan l’ha trobat no ha tingut aturador. Juan Carlos ha intervingut menys, tot i que ha sigut igual de determinant, salvant gols cantats i mantenint a ratlla els atacants del rival de torn. Veient el seu paper, sorprèn que mesos enrere qui comencés la temporada fos Arijanet Muric, qui va passar per Montilivi sense pena ni glòria fent les maletes al gener per canviar d’aires. Excel·lent ha sigut fins ara la feina del mateix Juan Carlos i també de tota la defensa. Els números així ho justifiquen. Els millors de tota la Lliga en el seu tram decisiu. En els últims deu partits, comptant les darreres vuit jornades del campionat i l’eliminatòria de semifinals del play-off d‘ascens a Primera, el Girona només ha encaixat dos gols. Un al campdel Logronyès amb tot dat i beneït (1-4) i l’altre al Cartagonova, en un matx sense més transendència que determinar la posició final a la classificació, tenint ja el bitllet per a la promoció assegurat (1-1). Només així s’expliquen les set victòries consecutives o també l’haver deixat sense gairebé cap argument ofensiu l’Almeria, una de les plantilles més potents de la categoria.

Fins a 18 vegades Juan Carlos ha mantingut el zero a la seva porteria aquesta temporada. I això que ha jugat 42 partits fins ara. L’any passat ho va aconseguir només cinc cops, tot i que també és veritat que va aparèixer molt menys perquè a mitja temporada el llavors entrenador, Pep Lluís Martí, el va asseure a la banqueta, d’on ja no es va moure fins que Francisco el va decidir recuperar per a la causa a l’octubre. Amb 33 anys, el Girona ja és el segon club en el qual Juan Carlos ha disputat més partits des que és professional. El Rayo queda un xic per sota. Són 25 aparicions amb el seu primer equip i 34 amb el filial.

Amb 36 gols encaixats després de 42 jornades, el dirigit per Francisco és el segon equip dels quatre que es classificava pel play-off d‘ascens que millors números defensius presenta. L’altre és el Leganés, amb 32, però eliminat a les semifinals. N’han rebut més l’Almeria (40) i el mateix Rayo (40). L’any passat, amb un pressupost molt més alt i la plantilla més cara d’aquell campionat, el Girona en va encaixar 43 a la lliga regular. I en van ser fins a 45 la temporada 2016/2017, la de l’ascens a la Primera Divisió. Per trobar un registre que millori els números actuals cal remuntar-se cinc anys enrere. Amb Pablo Machín a la banqueta i Isaac Becerra sota pals, el Girona 2015/2016 va finiquitar les 42 jornades de la competició havent rebut només 28 gols. Suficients per fer el play-off i arribar també a la final. El desenllaç, això sí, no va ser el desitjat.