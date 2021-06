El Rayo Vallecano ha venut en poc més d'una hora les 1.500 entrades pel partit d'anada de la final del play-off d'ascens contra el Girona de diumenge. Les localitats estaven a disposició només pels abonats que ja ho eren la temporada passada i són de tribuna lateral i fons, perquè hi ha una part de lateral que està en obres. El Girona també disposa de 1.500 entrades pel partit de tornada, que serà de diumenge amb vuit, i per les quals ja hi ha més de 3.000 peticions. El club les repartirà mitjançant un sorteig entre els abonats inscrits.