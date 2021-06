El millor equip de la segona volta ha dominat la semifinal de la promoció d’ascens demostrant que arriba de forma excel·lent en el tram més important de la temporada. La classificació del Girona per a una nova final de la promoció no és casualitat, ja que els de Francisco han dominat a la perfecció moltes fases dels partits. L’efectivitat en atac, el treball col·lectiu, la forma física, la mentalitat positiva, les ganes i ambició de guanyar i l’esperit competitiu d’uns futbolistes concentrats i mentalitzats de tornar a Primera són aspectes que s’estan complint des de fa una colla de partits. Com no pot ser d’una altra manera, la final es presenta ajustada i complicada per als dos equips, i el Girona haurà de mantenir l’equilibri atac-defensa per poder contrarestar les virtuts d’un Rayo Vallecano que també aspira a l’ascens. Els madrilenys tenen un equip molt dinàmic i carregat de futbolistes de qualitat com Trejo, Isi Palazón, Yacin Qasmi o Bebé.

Defensa de 3 o de 5. Les dades pel que fa als gols encaixats són boníssimes. En els darrers 10 partits l’equip només ha rebut dos gols en contra, un a Logronyès en un partit sentenciat i amb 0-4 al marcador i l’altre a Cartagena quan els gironins ja estaven classificats i sense res en joc. En l’eliminatòria davant l’Almeria no es va encaixar cap gol, la solidesa i la seguretat defensiva van servir per controlar la semifinal. L’efectivitat en defensa depèn del bloc de tot l’equip, de la pressió que comença amb els davanters que condicionen la sortida de pilota dels adversaris, dels moviments del mitjos que salten de la seva posició per dificultar el joc a la zona de creació i de la posició avançada d’una defensa que redueix bé els espais. El Girona no deixa pensar als adversaris, els condiciona i junta molt bé les línies amb la finalitat de no cedir espais en zona de perill. El sistema de joc també varia de forma evident a l’hora de defensar ja que la posició o el perfil dels carrilers provoca que la defensa pugui estar formada per tres o cinc futbolistes segons on està situada la pilota, la profunditat dels jugadors de banda dels rivals i el resultat. Quan el Girona es desplega per atacar els centrals són els que ocupen la línia d’inici mentre els carrilers s’obren per buscar primer l’amplitud i després la profunditat. En defensa, per pressionar, les bandes avancen la seva posició però per replegar es col·loquen a l’alçada dels centrals per reduir espais i organitzar-se millor. Aquests moviments d’atac i defensa ajuden molt a tenir l’equip sempre ben organitzat per contrarestar als adversaris.

Juan Carlos. Va començar a la banqueta esperant la seva oportunitat. El porter Arijet Muric, que va arribar cedir pel City, semblava que era la primera opció per defensar la porteria però l’aposta va durar poc. En la primera oportunitat que Juan Carlos va disposar de la confiança del tècnic ja va demostrar que el seu nivell era superior al del porter kosovar, que no va estar gens encertat en les primeres jornades. Juan Carlos és un porter que demostra control de les situacions. Segur sota pals, àgil en les jugades en què cal estar precís en la velocitat de reacció i amb domini de l’àrea. El porter del Girona està en un punt de maduresa i veterania que li dona avantatge en la lectura dels partits. Controla el ritme imprimint velocitat en el joc quan és necessari i en altres situacions aturant-lo per aportar calma. Ha estat decisiu en algunes parades de mèrit quan el resultat podia perillar i ha mantingut la porteria a zero en els moments més importants de la temporada. Disposar d’un porter que transmeti seguretat és vital per a una defensa que no té dubtes en cap situació del joc.

Bueno-Juanpe-Arnau. Un altre aspecte bàsic en el treball defensiu és el gran estat de forma actual dels tres centrals titulars. La tripleta de defensors està en un nivell de joc altíssim. Concentrats en tot moment no cometen errades, mantenen un bon criteri decidint quan cal jugar en curt buscant un inici del joc combinatiu o bé quan toca jugar en llarg evitant riscos i aprofitant les passades cap als davanters. Santi Bueno, inèdit la temporada passada, s’ha consolidat com a central dretà. L’uruguaià està encertat en els marcatges, va anul·lar Djuka en el decisiu partit de l’Sporting a Montilivi i ha fet el mateix amb Sadiq en les semifinals. A l’eix de la defensa Juanpe exerceix de líder, situat al centre domina tant la posició com els marcatges, segur en les correccions està fort en el joc aeri i sempre està ben col·locat per evitar les passades filtrades cap als davanters rivals. La sorpresa l’hem trobat a partir de l’aparició del jove Arnau Martínez. El futbolista format al futbol base sembla un veterà. S’ha fet un lloc en l’onze inicial i des que va debutar és un fix en les alineacions de Francisco. Contundent en el tall, ràpid quan cal córrer als espais, concentrat per no cometre errades i amb bon criteri a l’hora de sortir des del darrere en la passada i també en la conducció. Arnau ha passat per davant de Bernardo i Fransciso no ha dubtat alhora d’alinear-lo en els partits més importants.

Cristóforo-Monchu-Gumbau. L’altra tripleta que s’ha consolidat al mig del camp és la que formen Cristóforo com a pivot defensiu per davant dels centrals i Gerard Gumbau i Monchu que ho fan com a interiors. Cada un dels tres futbolistes està realitzant a la perfecció la seva tasca. Cristóforo actua com a recuperador. Col·locat en una zona on ha de tallar les línies de passada cap a la davantera, realitza un treball de desgast físic important que facilita la feina als tres centrals que juguen per darrere seu. Gerard Gumbau està precís en l’execució de l’estratègia. Amb l’esquerra és l’encarregat de llençar faltes laterals i córners, amb bona tècnica ha pogut assistir pilotes de mèrit que han aprofitat molt bé els rematadors. Gumbau participa a l’hora de saltar a la pressió i també entra en joc quan cal participar en les jugades d’atac. Per la seva banda, Monchu s’ha consolidat al mig del camp. Treballador incansable en les recuperacions i de bona qualitat tècnica quan disposa de la pilota, l’exjugador del Barça B també ha participat en gols importants. Els joves amb encara fitxa del filial Ibrahima Kébé i Ramon Terrats són els recanvis que fa servir l’entrenador quan necessita oxigenar la zona de mitjos. Les cames fresques de dos jugadors que s’han fet un lloc al primer equip serveixen per continuar mantenint el treball fins al final de cada partit.