Eliminats Almeria i Leganés, només queden dos supervivents en un play-off d’ascens que decidirà quin és el tercer equip, juntament a Espanyol i Mallorca, que puja a la Primera Divisió. Girona i Rayo Vallecano tenen 180 minuts per guanyar-s’ho, començant pel duel d’aquest diumenge a l’estadi de Vallecas. El desenllaç, set dies després a Montilivi, que tornarà a comptar amb públic a les seves graderies. L’afició del Girona no té ganes d’esperar quin és el resultat de l’anada i s’ha bolcat per intentar donar suport al seu equip. Amb només 1.500 entrades disponibles, el club inaugurava dilluns el procés per sol·licitar-ne i la resposta no s’ha fet esperar. Si dilluns les peticions s’elevaven fins a les 3.000, la xifra es va engreixar en un miler durant les 24 hores següents.

Cap a dos quarts de set de la tarda, el club es pronunciava per xarxes socials. Informava el Girona que, cap aquella hora, ja eren 4.180 socis els que havien sol·licitat la seva entrada. La xifra, de mica en mica, s’anirà engreixant fins que s’acabi el termini, demà a les 23.59 hores. Siguin abonats o no, només els socis es poden inscriure. Com que ja s’ha superat, i de sobres, el número de localitats disponibles, el que es farà és un sorteig aleatori entre totes les sol·licituds. Serà aquest mateix divendres i es durà a terme en dues parts. En la primera, l’assignació serà del 90 per cent dels seients disponibles, que aniran dirigits només a abonats. En la segona, el 10 per cent restant, a tots els socis, siguin abonats o no.

Per tant, si contra l’Almeria van ser 1.022 els espectadors que van poder entrar a l’estadi -la xifra no va ser més elevada pel poc marge de temps disponible-, el diumenge dia 20 està ben clar que n’hi haurà uns quants més a les graderies. El preu de les entrades, depenent de la zona de l’estadi, oscil·la entre els 20 euros d’un seient als Gols Nord i Sud, fins als 40 d’una localitat ubicada a la Tribuna Alta.

Al Rayo, vist i no vist

Febre a Montilivi i tres quarts del mateix a Vallecas. El Rayo jugarà amb l’afició al seu costat. No estarà ple l’estadi, ni de bon tros, però la gent té ganes de veure la final. El club obria ahir la venda d’entrades, que es van esgotar en poc més d’una hora. Les 1.500 localitats disponibles quedaran, per tant, cobertes. Hi podran accedir només els abonats. Tots els seients estaran ubicats a la tribuna lateral i a la zona de fons, perquè una part del lateral ara mateix es troba en obres. Cada entrada tenia un preu de 25 euros. Fa una setmana, el Rayo va golejar el Leganés (3-0) ja amb públic a les graderies. Rebrà el Girona aquest proper diumenge a partir de les nou del vespre.