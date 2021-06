Pere Guardiola, tercer màxim accionista del Girona i president del Consell d'Administració ha comparegut davant els mitjans de comunicació i ha volgut destacar aquest migdia el mèrit de l'equip de situar-se altre cop a la final del play-off d'ascens. Guardiola ha reconegut que l'objectiu, malgrat totes les dificultats sofertes durant el curs, era tornar-ho a intentar. "Som on volíem ser", ha dit l'empresari que ha destacat la figura de Francisco. "Gràcies a ell no ens hem enfonsat en els moments més fotuts del curs. Té molta energia i ho ha gestionat tot molt bé", ha explicat. En aquest sentit, l'empresari ha explicat que el club té tota l'atenció centrada en "els dos partits contra el Rayo" tot i que, spreguntat sobre la continuïtat del tècnic ha admès que si es puja "no haurem de patir".

Guardiola ha recordat la voluntat del club de construir una ciutat esportiva pròpia. Una idea que "el descens i la pandèmia" van aturar. "Els recursos van direccionats al primer equip i el futbol base. Tot i això, el nostre pla continua sent la ciutat esportiva". En aquest sentit, Guardiola ha detallat que estan "en converses" amb el PGA Catalunya per ampliar l'acord per treballar a La Vinya i que "no hi hauria d'haver problemes per renovar si s'hagués de fer". Tot i això, la construcció de la ciutat esportiva pot anar vinculada al possible ascens. "En funció del que passi al final, veurem com encarem el tema, però continua sent un objectiu clar. Pot dependre de pujar i també de l'estat de la pandèmia", ha dit.

El president del Consell ha revelat també que amb les dues ampliacions de capital de 4 i gairebé 16 milions d'euros, el club té "la protecció necessària en cas que els objectius esportius no s'assoleixin". "Els propietaris hem de donar estabilitat al club i fer plantilles competitives per lluitar per l'ojbectiu. L'ampliació ve en el sentit de protegir el club", ha explicat.