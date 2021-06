Aday Benítez és la veu autoritzada del vestidor. Més encara quan es tracta de parlar d’un play-off d’ascens perquè d’experiència al capità no li’n falta. Aquesta és la seva quarta promoció amb el Girona i després d’arribar a la final en dues ocasions frustrades, espera que la tercera sigui la bona: "Tinc la sensació que aquest és l'any". Tot i que acaba contracte a finals de mes, explica que encara no té cap oferta de renovació per part del club.

L'EQUIP

"Es veu que estem forts, endolladíssims. Dinàmica molt bona i hem passat uns partits eliminatòria vital, sobretot al camp de l'Almeria deixant la porteria a zero. Estem en un moment motl fort i s'ha vist en el tram final de la temporada. És el ritme que hem de seguir i com està l'equip. Som superprudents perquè en una final pot passar qualsevol cosa, no es juguen es guanyen".

EL JOVENT

"La barreja de jugadors fa que tinguem coses. Tenim prudència. Sabem estar i som valents per estar a la final. Anem a pel Rayo, vull que s'entengui la prudència. Ja ens ha passat en dues ocasions i som els encarregats de dir als nanos cap endavant i peus a terra perquè encara no hem guanyat res. O pugem o no val res. La gent jove ens dona força, havíem de crear una nova energia per tornar a tenir èxit. El que hem fet fins ara ja és història. L'any passat vam aconseguir el que érem pels jugadors que érem i aquesta s'ha creat".

AQUEST ÉS L’ANY

"S’ha de creure. Ens ha passat el que ha passat i és un play-off nou. Hem de creure-hi tots. No podem pensar una altra cosa. El treball no és només físic, psíquic i tot. La intenció és pujar. Veig a l’equip endolladíssim. La gent que juga i la que no està bé. La que està fora també i el públic ens ho dona tot pel carrer. És el moment d’oblidar-nos del passat".

ELS CANVIS RESPECTE L’ANY PASSAT

"Abans hi havia una energia d’un equip que venia de baixar, era pràcticament obligatori pujar. Ara s’ha creat una energia nova i tinc la sensació que aquest any és l’any. Tinc prudència de dir a la gent que encara no hem aconseguit res".

LA RENOVACIÓ

"A dia d’avui no tinc contracte per la temporada que ve, quan acabem aniré de vacances. Si guanyem anirà millor i sinó pitjor, m’agradaria explicar més coses però no sé res".

EL PÚBLIC

"És una de les diferències, però només tindrem 1.500 persones. Contra l’Almeria em van semblar moltes més. No m’esperava tant ambient. La gent estava molt endollada. L’any passat amb Francisco també portavem una bona dinàmica amb partits per treure’s el barret".

L’ETIQUETA DE FAVORITS

"Se’ns posa? El Rayo em sembla l’equip més perillós de la categoria. A dalt té moltíssima pòlvora i és un equip que fa mal. Ha estat irregular, però nosaltres quan vam anar a Vallecas semblava que ells ja estaven al play-off i nosaltres fora. Han agafat força, moral i confiança a les semifinals que fa que encara arribin més forts. No som favorits. És una eliminatòria que tothom té ganes de veure perquè som dos equips, cinquè i sisè, que arribem forts i ens ho hem jugat tot a les últimes jornades. El final de temporada ha sigut millor el nostre i en les semifinals ells potser, han fet més gols".

EL BON MOMENT

"El club fins ara mai ha entrat amb l’arbitratge. Ens ha passat de tot i això que han passat coses que m’han cabrejat moltes vegades. Això no pot ser una pedra al camí abans de començar. Cadascú vol fer el millor possible el seu treball i confio que sigui així. No puc pensar en cap moment que l’àrbitre ens xiularà un penal en contra. Hem de fer els nostres mèrits i guanyar el partit pel que fem, aquesta és l’actitiud".

ELS MINUTS

"Em trobo bé i fort. He passat algun dia sense jugar perquè m’afectaven coses externes, no vaig passar pel millor moment però estic totalment recuperat. Estic fort i per això he tornat a jugar a Cartagena i als dos partits de play-off. Espero poder tornar-hi però el més important és l’equip i estic a mort. Han passat moltes coses però amb això estic súper tranquil. Tant de bo celebrem per Girona que hem pujat a Primera".

EL CONSELL ALS JOVES

"La il·lusió d’un nen. Jo tinc la il·lusió com si jugués el primer play-off i no sé si algú té més ganes de jugar que jo. Qui ens ha portat fins aquí és la fam, les ganes i la il·lusió i no tinc cap dubte que anem a mort. El consell és que no perdin mai la il·lusió. Si comencem a pensar coses i posar pedres pel camí estem cardats. Com ja hi és només els he d’empentar una mica com a germà gran".

LES GANES DE REPETIR-HO

"Cada vegada que hi penso, se’m posen els pèls de punta. Va ser la millor festa de la meva vida. Com la primera mai hi ha una segona ni tercera, però només la satisfacció de tornar-ho a repetir amb aquest club per mi és brutal".