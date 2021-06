El Girona va obrir dilluns el procés de sol·licitud d'entrades per veure la tornada de la final del play-off d'ascens el diumenge, dia 20 de juny, a Montilivi. Com que només poden entrar 1.500 espectadors a l'estadi a causa de les resticcions santiàries per la COVID-19, el club va decidir que l'assignació d'entrades per veure decisiu el Girona-Rayo es faria de manera aleatòria. Davant l'allau de peticions i el dubte que tenien els socis sobre com es decidira qui pot entrar o qui no, aquest migdia s'ha fet públic el funcionament del procés d'assignació d'entrades. Seran dues empreses especialitzades externes al Girona les encarregades de fer-ho.

De les 1.500 entrades disponibles, un total de 1.132 s’assignaran als socis (el 90% serà només per als abonats i el 10% restant per als socis en general que no hagin obtingut entrada en el primer procés). Els seiens 368 seients que quedin es distribuiran de quatre maneres diferents: 160 seran per a patrocinadors; 105 per als jugadors i cos tècnic del primer equip; 63 per als treballadors del club; i 40 restants per cobrir les necessitats de protocol.

A mitjanit finalitzarà el procés de sol·licitud d'entrades (l'última xifra que és coneix és de 4.615 sol·licituds ahir). Un cop es doni per tancat, l’empresa Geocéntrica Sports farà demà al matí l’assignació aleatòria d’entrades als socis abonats i no abonats en funció d'un algoritme que tria entre tots els inscrits i els ordena a l’atzar. El 10% que quedi sense assignar s’enviarà a l’empresa especialitzada 3D Digital Venue, que triarà els seients corresponents mantenint tots els protocols de seguretat. Tant els afortunats com els que quedin fora rebran el resultat de la seva petició per correu electrònic i SMS.