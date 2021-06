La plantilla del Girona va tornar ahir a la feina després de gaudir dimarts d’una jornada de descans. Francisco confia poder recuperar Valery Fernández i Cristhian Stuani per al partit de diumenge a Vallecas. La presència del davanter uruguaià, tanmateix, no està del tot assegurada per culpa de la lesió que li ha fet perdre els últims partits. Tampoc la de Pablo Moreno, lesionat.

D’altra banda, el Girona té previst desplaçar-se a Madrid en vol xàrter diumenge, el mateix dia del partit. Així, Francisco podrà dirigir dissabte la darrera sessió d’entrenament abans de sortir l’endemà cap a terres madrilenyes. Al final del partit, l’expedició tornarà cap a Girona per començar a preparar el duel de tornada que es jugarà el diumenge següent.