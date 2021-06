Finalment Cristhian Stuani no ha entrat a la convocatòria d'Uruguai per jugar la Copa Amèrica. La seva selecció ha fet pública aquesta tarda la llista dels 26 escollits i el davanter del Girona ha quedat fora, tot i ser un dels preconvocats.

Ja va lliurar-se lliura de viatjar cap al seu país per concentrar-se amb la seva selecció, en els partits classificatoris per al Mundial de Qatar. Una lesió al bíceps femoral de la cama dreta li ho ha impedit, així com els darrers partits amb els de Francisco. Va caure al duel contra l'Alcrocón i des d'aleshores no ha trepitjat més el terreny de joc. El tècnic, però, podrà compar-hi per a la final del play-off contra el Rayo.