Passi el que passi diumenge i acabi com acabi la final del play-off contra el Rayo Vallecano, la temporada del 2020-21 del Girona haurà estat més que notable. Arribar a la final després de la garrotada de la temporada contra l’Elx i de com va haver de començar el curs enguany és d’un mèrit enorme. En aquest sentit, tothom coincideix que bona part de la culpa la té Francisco. Així ho reconeixia dimecres Pere Guardiola. «Ha evitat que l’equip s’enfonsés quan pitjor estàvem». La seva energia, ambició i capacitat de gestionar el grup han dut el Girona, per segon any consecutiu a dos partits de l’ascens.

El primer serà diumenge en un partit on no està clara la presència d’un altre dels factors diferencials d’aquest Girona, Cristhian Stuani. L’uruguaià no ha fet net del tot de la lesió que li ha fet perdre els últims partits però el tècnic confia que pugui jugar. El que és segur és que diumenge serà a Madrid i la setmana que ve a Montilivi perquè ha quedat fora de la llista final de l’Uruguai per disputar la Copa Amèrica. Per la seva banda, el Rayo també podrà comptar amb Luis Advíncula. El peruà, que es va perdre les semifinals contra el Leganés per jugar partits de classificació pel Mundial, no és a la llista del Perú, que l’ha alliberat.

Stuani s’enfrontarà a la seva víctima preferida, un Rayo a qui ha marcat 12 gols durant la seva carrera. L’estadística contrasta però amb la de Francisco amb els madrilenys. El tècnic no troba la tecla contra un Rayo a qui no ha estat mai capaç de guanyar en 9 partits com a entrenador i 3 com a jugador. Una ratxa, la de Francisco que fa massa que dura que, i que l’andalús confia que aquest play-off es pugui trencar. De fet, de ben segur que signaria no trencar-la i que el Girona pugés.

De vegades hi ha equips que s’entravessen. El Rayo n’és un per a Francisco que després de 12 partits encara no ho pogut mai superar el conjunt madrileny. Ni com a entrenador ni tampoc durant l’època de futbolista. Tot va començar el curs 2002-03 quan Francisco, davanter de l’Almeria, va perdre (1-2) i empatar contra el Rayo (1-1). L’andalús tampoc va superar el Rayo el curs 2008-09 amb l’Alcacant a Vallecas (0-0). Ja com a entrenador, la dinàmica de resultats tampoc va canviar. Tot al contrari, perquè els seus 6 primers partits contra el Rayo van ser derrotes. Tant com a tècnic de l’Almeria 0-1 i 3-1 (13-14) i 0-1 (14-15) a Primera i de l’UCAM: 0-1 (15-16) i del Lugo: 1-2 i 1-0 (16-17) a Segona A. Amb l’Osca a Primera va aconseguir un 0-0 a Vallecas (18-19), el mateix resultat que va signar aquesta temporada a Montilivi, ja amb el Girona. A la segona volta, a Vallecas, el marcador va ser negatiu (2-1).

En cap dels dos partits, Francisco va poder comptar amb Stuani. Pel play-off però, el tècnic confia tenir a disposició l’uruguaià, una arma letal contra el Rayo, perquè l’ajudi a trencar la malastrugança. El de Tala ha marcat 12 gols en 17 partits als madrilenys, que són la seva víctima preferida. De fet, amb el Girona, Stuani ja ha marcat un hat-trick (3-1 el curs passat) i un doblet (0-2 a Primera la 18-19). A més a més, el davanter charrúa ha marcat al Rayo 4 gols amb el Racing (11-12) i 3 més amb l’Espanyol (12-13 i 13-14).