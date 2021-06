Des del primer dia que va saber-se que Montilivi podria acollir públic al play-off d'ascens, va quedar clar que la gran majoria aficionats es quedaria sense accedir-hi. L'aforament màxim és de 1.500 persones i, per això, el Girona va engegar un procés de sol·licitud d'entrades per veure la gran final entre Girona i Rayo. Va obrir-se dilluns i fins ahir, quan finalitzava el termini per demanar-les a les 23.59 h, cap dels socis tenia clar com funcionaria l'assignació d'entrades. De les 1.500 disponibles, 1.132 s’han assignat als socis (el 90% pels abonats i el 10% pels socis inscrits, abonats o no, que no n’hagin aconseguit en el primer procés). L’empresa Geocéntrica Sports ha fet aquest matí l’assignació aleatòria d’entrades entre els socis en funció d’un algoritme que tria entre els escrits i els ordena a l’atzar. Llavors, l’empresa 3D Digital Venue ha assignat els seients restants mantenint els protocols.

En total, el Girona ha registrat 5.056 sol·licituds. I, per tant, 3.924 s'han quedat sense entrada. Un cop ha finalitzat el sorteig de les entrades, el club ha enviat un mail i un SMS a tots els inscrits hagin estat afortunats o no. Ha estat a partir d'aleshores quan ha començat la controvèrsia a les xarxes socials per com s'ha gestionat aquest procés. "Transparència zero i a confiar "a cegues" en un sorteig... i res. Ara m'he de creure que realment ha estat així, que estic fora", deia un usuari a Twitter. O un altre com: "Enlloc de fer-ho transparent assignant un número a cada soci, ho heu fet a la vostra manera. En base a uns ‘algoritmes’ i una assignacio aleatòria de dues empreses... Un trist email/sms per informar si si o si no". L'altra cara ha estat la felicitat desfermada d'aquells afortunats que podran veure el decisiu Girona-Rayo el proper diumenge 20 de juny a Montilivi.

La resta s'ha dividit de la següent manera: 160 per a patrocinadors, 105 jugadors i cos tècnic, 63 pels treballadors i 40 per protocol.

Com s'obtindran les entrades?

Dilluns vinent el Girona enviarà les entrades per mail i es carregarà el preu d’aquestes, que oscil·la entre els 20 i 40 euros depenent de la zona, a la targeta vinculada al soci sol·licitant. En cas d’inscripció grupal, el cap de grup rebrà totes les entrades.