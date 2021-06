Va ser el detonant perquè Francisco digués prou. El mal arbitratge del Rayo-Girona corresponent a la jornada 34 de la Lliga va costar tres punts als gironins, després que ni el VAR ni el canari Pulido Santana no xiulessin dos penals prou clars a favor dels de Montilivi. La primera acció va ser una trepitjada a Arnau dins l’àrea, que el col·legiat no va veure i que tampoc va comptar amb la intervenció del videoarbitratge; mentre que l’altra van ser unes mans d’Óscar Valentín que Pulido Santana va assenyalar com a penal, però finalment va fer-se enrere després que el VAR el convidés a veure les imatges. Arran d’aquest sidral, el tècnic del Girona va mostrar la seva incomprensió i va queixar-se.

Coses del destí, Pulido Santana i el Girona tornen a trobar-se a Vallecas en l’anada de diumenge de la final del play-off. «El club fins ara mai ha entrat amb l’arbitratge. Ens ha passat de tot i m’he cabrejat moltes vegades, però això no pot ser una pedra en el camí abans de començar. Confio que cadascú vol fer el millor possible el seu treball. No puc pensar que l’àrbitre ens xiularà un penal en contra. Hem de fer els nostres mèrits per guanyar el partit, aquesta és l’actitiud», va dir ahir Aday. El balanç amb Pulido Santana és de cinc victòries, dos empats i dues derrotes. Al VAR hi haurà l’asturià Areces Franco.