El Girona és a dos partits de poder tornar a ser equip de Primera Divisió, però Francisco prefereix no cantar victòria abans d’hora. El tècnic segueix fidel al seu discurs. I és que per ell l’únic camí possible per superar la final contra el Rayo és el que l’ha dut fins aquí: «treball, humilitat i ambició». Té clar que si hi ha d’haver un favorit en l’eliminatòria aquest és el conjunt d’Andoni Iraola perquè «ha estat tot l’any entre els sis primers i sempre ha jugat a un nivell molt alt». A més a més, «és versàtil, amb almenys sis jugadors a l’onze titular habitual que han jugat a Primera, i que va passar un sotrac però arriba fortíssim després de guanyar el Leganés a les semifinals amb certa comoditat».

No obstant això, Francisco espera aprofitar «les coses bones» que el Girona va fer en la derrota a Vallecas per «posar-ho tot de la nostra part» i «mantenir l’equilibri que hem tingut en els últims mesos, serà important no encaixar però també marcar». D’arguments per veure porteria en tindrà després de confirmar-se el retorn de Cristhian Stuani «que s’ha entrenat bé amb el grup».

«A diferència de la setmana passada, hem tingut set dies per agafar forces i recuperar gent amb problemes. Estem tots preparats per competir al màxim nivell. Estan tots bé, demà (avui per al lector) decidirem i entenem que tothom està disponible».

«Cristhian entrena bé i va reincorporar-se amb el grup la setmana passada, però preferíem esperar. Està disponible. Yoel (que està amb la selecció de Panamà) ha estat competint a un alt nivell, però no hi serà i estem centrats amb els que som».

«No em preocupa, en absolut. Quan un àrbitre arriba a aquestes alçades, és per alguna cosa. Aquell dia no va estar encertat, però és un àrbitre de primer nivell. Estem tranquils en aquest sentit i centrats en el nostre treball».

«És un equip que tot l’any ha estat entre els sis primers, va tenir un sotrac a final de temporada però ha guanyat el Leganés amb comoditat. És un equip molt versàtil en totes les seves línies. Trobarem un equip potent i en un camp difícil però tenim les nostres opcions i les voldrem explotar».

«És una eliminatòria. Hem de mantenir l’equilibri. No deixarem de ser ambiciosos i guanyar el partit. Serà un partit disputat del màxim nivell i importància. És important no encaixar però també marcar gol».

«Té moltes fases. Hi haurà moments que haurem de jugar amb un bloc baix, pressió alta… Buscarem les nostres ocasions, que ens donaran confiança».

«És una situació que venim treballant, a la semifinal i a l’últim tram de Lliga. La suma de tot ens fa arribar forts. Els joves tenen una il·lusió enorme i la veterania dona serenitat. Ens sentim bé amb qualsevol jugador que surti al camp».

«Vam perdre (2-1) un partit en el qual vam fer moltes coses bé. Els dos equips necessitàvem guanyar, vaig quedar content amb el partit malgrat no guanyar. El futbol sempre et dona una oportunitat i opcions per reivindicar-te. No serà fàcil, però ho posarem tot de la nostra part».

«De moment, no tindrem el camp de l’Elx. Serà un camp diferent, amb bones condicions, i ho hem preparat. Hem preparat molt bé el partit, centrats en el treball que haurem de fer a Vallecas. El 70% dels jugadors que hi eren, no hi són i serà totalment diferent. També és un rival diferent. Es tracta de guanyar».

«Tenir-lo és un luxe per a qualsevol equip de Segona A. No ha estat fàcil per ell, però hem explorat altres jugadors que ens han fet tenir altres formes d’entendre el joc. El bo i interessant és que tothom està pel mateix objectiu, independentment de la feina».

«Entenc perfectament la situació de l’entorn. Hem de voler viure algo bo i lluitar-ho. Tot està controlat des de la humilitat i el treball d’haver arribat fins aquí. Després de deu mesos estem al mateix lloc i ho posarem tot per part nostra. Hi ha humilitat però també molta ambició i ho donarem tot».

«És un equip que té jugadors de Primera, per això dic que són favorits. Nosaltres també tenim un equip fantàstic i una història recent, però hem de ser humils».

«Els partits es preparen d’una manera i a l’inici es pot provocar una altra cosa totalment diferent, com ens va passar a Almeria. El Rayo és un equip vertical, amb una de les bandes esquerres amb més recorregut i espero un partit que tots dos equips voldrem controlar però que no deixarem d’intentar arribar a la porteria contrària».

«Entenem que jugarà i així hem preparat el partit. Però també amb Trejo, Álvaro, Isi… Venim d’enfrontar-nos a Lazo i Sadiq i ho hem resolt amb regularitat. Són jugadors molt importants a la categoria que ens exigiran, però nosaltres també en tenim. El Rayo és un equip que si té l’oportunitat de fer-te sang, te’n fa».