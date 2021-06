El Girona pot fer avui un pas molt important per tornar a fer història. Tot es decidirà el pròxim diumenge 20 a Montilivi, però això no treu que aquest vespre calgui fer un penúltim esforç en el play-off d’ascens a Primera. En joc hi ha la tercera plaça per acompanyar l’Espanyol i el Mallorca a la màxima categoria del futbol espanyol la temporada que ve. La desitja amb ganes l’equip de Francisco, de la mateixa manera que ho fa el Rayo Vallecano. Un rival temible que arriba fort a la final després d’eliminar amb contundència el Leganés i apuntar-se a la promoció al darrer moment, tot i ser-hi durant tota la temporada. Serà un aspecte a tenir en compte, encara que el Girona tampoc ha de tenir enveja als d’Andoni Iraola. Els blanc-i-vermells arriben llançats a Vallecas en passar la mà per la cara a l’Almeria a les semifinals amb una ratxa de nou victòries i un empat.

Per trobar l’última derrota del Girona de Francisco cal remuntar-se al passat 10 d’abril, fa dos mesos enrere, a Vallecas (2-1), on aquest vespre és més necessari que mai treure un resultat positiu. Deia Aday a mitja setmana que «una final no es juga, sinó que es guanya». I això és precisament el que hauran de fer els gironins, tenint ben presents els mèrits que els han dut fins aquí. També els que van fer al camp dels madrilenys, malgrat que les decisions arbitrals van penalitzar-los i es van quedar sense premi. El col·legiat Pulido Santana, que no va penalitzar una trepitjada a Arnau dins l’àrea i unes mans d’Óscar Valentín en l’últim partit a Vallecas, repetirà en el Rayo-Girona d’avui. A Montilivi, però, no s’ho prenen com a res personal i estan convençuts que cadascú es preocuparà de fer bé la seva feina.

Amb l’objectiu d’aplanar el camí que ha de portar el Girona cap a Primera, Francisco ha preparat el partit a consciència. La plantilla va realitzar ahir el darrer entrenament a la Vinya abans de posar rumb avui mateix cap a Madrid. Agraint la setmana que ha tingut per treballar el duel d’anada davant el Rayo, el tècnic ha citat 24 futbolistes -un dels quals haurà de quedar fora de la convocatòria. A Vallecas, hi va amb tot. També Cristhian Stuani que, recuperat de la seva lesió al bíceps femoral de la cama dreta i alliberat de jugar la Copa Amèrica amb Uruguai, s’apunta a la final. El killer és novetat més destacada de la llista, en la qual tornen a treure el cap Valery i Pablo Moreno un cop superats els seus problemes físics.

Costa de creure, recordant tots els problemes que ha tingut el Girona al llarg de la temporada per culpa de les baixes, però a Vallecas només hi faltarà Yoel Bárcenas. El panameny va disputar ahir la segona ronda de l’eliminatòria mundialista Concacaf contra el Curazao, encara que a Francisco això no el preocupa perquè «estem centrats en els que som». És la millor notícia perquè a hores d’ara tothom aporta al Girona, tant els futbolistes que juguen com els que no. L’equip al complet suma i rema en sintonia. La prova és l’espectacular tram final de temporada que l’ha classificat a la final del play-off.

Quan una cosa funciona, més val no tocar-la. I per això no s’esperen canvis a l’onze titular de Francisco. La porteria per a Juan Carlos és innegociable, sobretot després de deixar-la a zero en les semifinals contra l’Almeria (3-0 i 0-0). Gran part de culpa la tenen els centrals Santi Bueno, Juanpe i Arnau. Entre tots tres han construït un bloc sòlid en defensa, per la qual cosa es mantindran a l’alineació. També Yan Couto i Franquesa als carrils, així com Cristóforo, Monchu i Arnau al mig del camp. En atac, la principal referència ofensiva serà Stuani acompanyat d’un pletòric Mamadou Sylla. No hi ha cap dubte que l’uruguaià té l’espineta clavada per l’expulsió de l’any passat que va costar la final contra l’Elx i farà el possible per retornar el Girona a Primera. A més a més, enguany a Vallecas hi haurà un terreny de joc en condicions.

L’esperança de Bebé

A Girona titllen el Rayo de «favorit» i de motius no en falten. Els d’Andoni Iraola han marcat cinc gols a les semifinals contra el Leganés, a qui van eliminar. Tenen confiança, però arribar fins aquí no ha estat fàcil a causa d’un tram final de temporada força irregular que no els va permetre assegurar la promoció fins a l’últim partit de Lliga -l’Sporting va quedar fora. Ara això és història i han recuperat la millor versió. «Tenir la pressió d’haver de guanyar sempre, ens reforça», confessava Iraola. El tècnic basc ha recuperat a Advíncula, que ha renunciat a jugar la Copa Amèrica amb Perú per ajudar el Rayo a la final.

Tenint en compte aquest detall, el lateral es perfila com a novetat a l’onze titular i ocuparia el lloc del jove Mario Hernández. Igual que el Girona, els madrilenys mantindran el mateix equip amb Luca, Advíncula, Catena, Saveljich, Fran García, Isi, Comesaña, Valentín, Álvaro, Trejo i Qasmi. Si Savelijch finalment no pot jugar, Velázquez ocuparà el seu lloc. Caldrà veure com arriba el defensa argentí perquè gairebé no ha pogut entrenar amb el grup. Tampoc ho ha fet Bebé, l’estrella del Rayo.