Pulido Santana ja es va empassar dos penals a favor del Girona en el partit de lliga a Vallecas contra el Rayo i avui tant l'àrbitre canari com el VAR, controlat per Areces Franco, han anat una mica més enllà anul·lant de manera escandolosa l'1-2 de Bustos al límit del descans per unes mans inexistents. El Girona perdia 1-0 i es veia superat pel Rayo però l'empat de Franquesa ha animat els de Francisco. Així poc abans del descans un xut de Gumbau l'ha rebutjat amb molta fortuna Bustos entre l'espatlla i l'esquena, amb les mans enganxades al cos, i fent el gest de girar-se, per situar l'1-2.

Pulido, d'entrada, l'ha validat, però el VAR l'ha revisat i ha acabat anant l'àrbitre principal a mirar les imatges. Allà ha decidit que el gol no pugés al marcador. Just després ha arribat el descans i tots els jugadors del Girona, i fins i tot Francisco, han anat a envoltar el col·legiat per protestar aquesta acció. Hi ha hagut molta tensió i fins i tot alguns jugadors dels dos equips han estat a punt d'arribar a les mans. Samu Sáiz, que és suplent, ha vist una targeta groga. La temporada passada el Girona també va ser greument perjudicat a la final contra l'Elx. A Montilivi l'inefable Pérez Pallás va fer expulsar des del VAR Stuani per una falta que l'àrbitre havia sancionat amb groga.