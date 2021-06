El tècnic del Girona FC ha dit en roda de premsa posterior al partit disputat contra el Rayo Vallecano que aquests "han sigut superiors, no hem d'amagar res i hem de ser realistes. No hem ajustat bé defensivament i hem estat incòmodes al darrere. Ens han generat ocasions de gol i ens han fet patit. Per sort no ens han fet el segon gol".

A més a més, ha afegit que "l'eliminatòria està oberta i el que volem és tancar-la el proper diumenge a casa. Des de l'humiltat prepararem el proper partit".

I ha finalitzat dient que la seva decisió de posar Nahuel en comptes de Samu ha vingut donada perquè jugaven amb dos puntes. La meva confiança amb Samu com amb la resta de la plantilla és màxima però ara no li està tocant jugat. Té molt compromís i això és el que m'importa"