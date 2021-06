El més difícil està fet. I no era cap altra cosa que guanyar aquesta nit a Vallecas (1-2). El Girona ha fet un gran pas per tornar a ser equip de Primera Divisió després de superar el Rayo en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens amb els gols de Franquesa i Sylla. Podrien haver estat tres si Pulido Santana, amb l'ajuda del VAR, no hagués descomptat un gol de Bustos per unes mans polèmiques. Els de Francisco han remuntat un gol matiner d'Isi i han torçat els plans al conjunt madrileny que ha acabat desquiciat. Ha tocat patir, suar i contenir els nervis, sobretot quan Pozo ha empatat amb un gol anul·lat pel VAR per fora de joc al final, però un altre cop els plans han sortit a la perfecció. L'ascens que es decidirà el diumenge que ve a Montilivi.

La sorpresa ha arribat a última hora. Faltava un nom molt esperat a l'onze titular: Cristhian Stuani. L'uruguaià ha començat a la banqueta i al seu lloc ha entrat Bustos. Encarregat de liderar l'atac amb Mamadou Sylla al capdavant. La resta, des de la porteria fins a la zona de mitjos, els intocables de Francisco. És a dir, Juan Carlos, Yan Couto, Santi Bueno, Juanpe, Arnau, Franquesa, Cristóforo, Monchu i Gumbau.

El camí cap a Primera seria de tot menys plàcid. El Rayo, empentat pel suport incondicional de la seva afició, ha sortit a mossegar. Els d'Andoni Iraola han pres la iniciativa i als gironins no els ha quedat cap més remei que recular. Una acció desafortunada de Juanpe en un refús i que després ha tocat Cristóforo ha acabat amb un gol d'Isi, que ha batut Juan Carlos sense miraments (min. 6). Caldria veure com reaccionava el Girona, gens habituat a anar per darrere al marcador. Ha fet un pas endavant, encara que massa tímid i, en conseqüència, els madrilenys han tornat a agafar el control. Juan Carlos ha salvat el segon amb una gran aturada per desviar a córner una fuetada d'Álvaro (min. 15). També l'ha tingut Qasmi, amb un cop de cap que ha sortit fregant el travesser. Tot eren ensurts. I és que s'ha suat la gota grossa després d'una falta a la frontal a Isi.

El Girona no es reconeixia a si mateix. No trobava continuïtat en el joc amb diverses pèrdues de pilota i un bloc defensiu que no s'aguantava per enlloc. A més, s'havia superat la mitja hora i els de Francisco no comptabilitzaven ni un xut a porteria. L'empat ha arribat en el moment més inesperat. Franquesa ha fet recuperar la il·lusió amb un gol a assistència de Sylla (min. 41). Vallecas s'ha quedat mut, mentre els blanc-i-vermells feien una pinya envejable. Els suplents gairebé salten de la grada i tot per abraçar als seus companys. L'alegria s'ha desfermat al cap de dos minuts, quan Bustos ha vist porteria en acompanyar una centrada de Gumbau al fons de la xarxa (min. 43). El gol de l'argentí, però, ha estat revisat pel VAR i anul·lat per Pulido Santana quan ha revisat les imatges a la pantalla. Una decisió polèmica perquè les mans eren discutibles. Veure per creure. Immediatament s'ha generat una picabaralla al mig del camp contra la decisió de l'àrbitre. S'ha trigat a tornar cap als vestidors.

Sylla ha marcat la direcció a represa. El vallesà s'ha encarregat de recuperar l'avantatge al marcador amb una rematada des de banda dreta. Per fi els de Francisco tenien el partit allà on volíen. El Rayo ha començat a agafar nervis, cometent un munt de faltes. És per això que Iraola ha tret la seva millor arma. Bebé ha entrat al terreny de joc per Qasi, centrant una falta que ha topat amb amb el barrera. Francisco no ha trigat a fer el mateix. Stuani per Bustos i Terrats per Cristóforo, amonestat. Trejo ha tingut l'empat a les seves botes amb un xut que ha sortit llepant el pal. A mesura que passaven els minuts, el Rayo ha augmentat la pressió. Pozo ha vist porteria en una acció que ha estat revisada pel VAR per fora de joc (min. 82). El gol no ha pujat al marcador i el Girona s'ha tret un pes de sobre. S'haurà de rematar la feina a Montilivi.

FITXA TÈCNICA

Rayo: Luca Zidane, Advíncula, Saveljich, Catena, Fran García, Óscar (Ulloa, min. 80), Santi Comesaña, Isi (Andrés, min. 80), Álvaro, Qasmi (Bebé, min. 61) i Óscar Trejo.

Girona: Juan Carlos, Yan Couto (Calavera, min. 76), Santi Bueno, Juanpe, Arnau Martínez, Franquesa, Cristóforo (Terrats, min. 65), Monchu, Gumbau (Kebé, min. 76), Bustos (Stuani, min. 65) i Sylla (Valery, min. 82).

Gols: 1-0, min. 6: Isi; 1-1, min. 41: Franquesa; 1-2, min. 46: Sylla.

Àrbitre: Pulido Santana. Ha amonestat Trejo (Rayo); Samu Sáiz, Cristóforo, Juan Carlos, Arnau (Girona).

Estadi: Vallecas, 1.500 espectadors.