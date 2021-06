L’excentral del Girona i del Peralada Èric Montes jugarà la temporada que ve amb l’Albacete a la Primera RFEF després de tancar una etapa a la Cultural Leonesa, amb qui no va poder aconseguir l’ascens a la nova categoria després d’una eliminatòria per oblidar. En un vídeo a través de les xarxes socials, el club manxec, que va descendir de Segona A, va anunciar la contractació del futbolista. Montes va mostrar-se «feliç i il·lusionat amb el nou repte; i desitjant que aquest sigui un gran any». Montes posa fi a una etapa de dos anys amb la Cultural, on ha disputat 37 partits. Abans de recal·lar al club lleonés, Montes va jugar dues temporades al Girona i va debutar amb el primer equip a la Copa del Rei. Aquests dos anys va estar cedit al Peralada, filial, on era el capità de l’equip a Segona B.