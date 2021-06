Punt i final a l’etapa de blanc-i-vermell del central Pau Resta després de set anys vestint la samarreta del Girona. «No és fàcil acomiadar-me del club que m’ha vist créixer, com a jugador i persona», deia Resta en un comunicat a les xarxes socials. «Tampoc és fàcil acomiadar-me de tots aquells treballadors que m’han recolzat, ajudat i animat en els 7 anys que he defensat la samarreta del Girona FC». Una quantitat d’anys que clou un ascens frustrat per la derrota contra el Cerdanyola, després de passar-se dues temporades sota les ordres d’Àxel Vizuete al filial. Resta ha estat un dels futbolistes importants aquesta temporada a Tercera. A més, era un habitual en els entraments amb el primer equip, tot i no haver debutar mai en partit oficial. Sí que ha anat convocat quatre vegades: dues la passada temporada contra l’Sporting i l’Albacete a la Lliga; i dues més aquesta contra la Gimnàstica Segoviana a Copa del Rei i l’Albacete a Lliga.