L’experiència és un grau, però també ho és la il·lusió de la primera vegada. El Girona ho ha combinat tot aquesta temporada i Francisco ha sabut treure’n el suc fins a esprémer l’última gota. No ha estat fàcil, després d’una temporada plena d’alts i baixos amb innumerables baixes o problemes externs. I tot i així, l’equip ha aconseguit ser el millor de la segona volta per plantar-se a la final el play-off d’ascens contra el Rayo Vallecano amb una espectacular ratxa de resultats. Arribar fins aquí és un premi a l’esforç i el treball dels gironins, que des de la «humilitat» segueixen fent passos de gegant per tornar a fer història.

Aquesta serà la segona final de Francisco amb el Girona i la tercera d’Aday defensant els colors blanc-i-vermells. És només un exemple. Ja sigui a Montilivi o amb altres clubs, d’experiència no els en falta a un bon grapat de jugadors. Per contra, aquest serà un territori desconegut per a mig equip del Girona. I és que 12 jugadors dels 24 que han viatjat avui a terres madrilenyes viuran la seva primera final d’una promoció d’ascens a Primera Divisió. Tampoc ho ha fet Yoel Bárcenas, que en aquest cas es perdrà l’eliminatòria perquè té compromisos amb la selecció de Panamà.

Tenint en compte la joventut de la plantilla del Girona, és evident que pocs futbolistes hauran jugat un play-off. El cas d’Arnau és l’exemple més clar. Amb només 18 anys i sent juvenil, el central de Premià s’estrenarà en la lluita per pujar a Primera. De fet, per Arnau tot han estat noves sensacions i experiències aquesta temporada, encara que ha sabut plantar cara amb els mateixos galons que ho faria un veterà. L’acompanyen en aquesta aventura Ramon Terrats, que s’ha guanyat un lloc al primer equip, i els jugadors del filial Pau Víctor i Jona. No queda només aquí. També serà la primera final per Monchu, que ha debutat aquest any a Segona A. Igual que Yan Couto, Bustos i Pablo Moreno.

Tenen més rodatge a la categoria de plata, encara que Franquesa, Sylla i Antonio Luna tampoc han jugat mai cap final per pujar a Primera. Ni Cristóforo, que ja va fer el salt directe a Primera i aquesta és la seva primera temporada a Segona.

Després d’aquests 13 futbolistes, n’hi ha 12 que sí que saben que se sent en un partit quan hi ha un ascens a Primera en joc. La majoria ho van viure per primer cop l’any passat de la mà del Girona: Valery, Kébé, Juanpe, Stuani, Gumbau i Santi Bueno. Mentre que Bernardo també n’ha disputat un quan jugava amb l’Sporting la temporada 2013-14. Aquell any el conjunt asturià no va aconseguir l’ascens i ho faria el següent per la via directa. Tampoc ho va fer Ortolá quan defensava la samarreta del Dépor el curs 2018-19.

Un parell de play-off carrega a la motxilla Samu Sáiz, amb l’Osca i el Girona. Cap dels dos ha acabat amb final feliç. Tampoc han estat favorables els dos que ja jugat Calavera, amb l’Sporting i el club de Montilivi. Ni els tres que ha disputat fins ara Aday amb el Girona. Aquest és el seu quart i la tercera final. I espera que a la tercera sigui la bona. Sap com aconseguir-ho Juan Carlos, que va pujar amb el Còrdova a Primera guanyant el play-off de la temporada 2013-14.

El Girona fa oficial el traspàs de Kevin Soni a l’Asteras Tripolis

El Girona va fer oficial ahir el traspàs de Kevin Soni, que jugarà a l’Asteras Tripolis de la Super Lliga grega -la màxima divisió- la temporada vinent. D’aquesta manera, el davanter camerunès es desvincula del club de Montilivi després d’arribar a un acord per finalitzar abans d’hora el seu contracte que acabava el 2022.

Soni, que va debutar a Primera amb el Girona de la mà d’Eusebio la temporada 2018-19, ha estat cedit en dos equips filials de la Segona B aquest curs. Primer va defensar els colors del Vila-real B i a la segona volta els del Celta B, on ha coincidit amb Onésimo. El jugador va acomiadar-se dels gironins al seu compte d’Instagram, assegurant que «comença una nova aventura, però mai oblidaré el meu pas per aquest gran club».