Amb la temporada (i el curs escolar) pràcticament acabats, a la residència Les Hortes només hi quedaven ahir encara no una desena de joves jugadors del futbol base del Girona. Per les habitacions d’aquest espai ubicat a l’escola Maristes, inaugurat poc abans del Nadal de 2019, hi han passat diversos futbolistes que eren ahir a Vallecas, com Ibrahima Kébé i Arnau, i d’altres com Pau Víctor i Monjonell, que pertanyen al filial però que ja s’han estrenat també a les ordres de Francisco. Els Arnau i Kébé del futur, a 700 quilòmetres del camp del Rayo, també van voler enviar la seva força a l’equip, allà on somien arribar també ells algun dia. Per Les Hortes també hi van passar l’estiu passat Francisco i el seu cos tècnic. Allà van establir la residència quan van arribar al Girona a finals de juny per rellevar Pep Lluís Martí, fins que van trobar un pis a la ciutat.

Les Hortes es van inaugurar el 19 de desembre de 2018, però ja feia un parell de mesos que els jugadors de la base de fora de Girona, una quarantena, hi vivien. És un dels projectes més ambiciosos del club, aquest de disposar d’una residència formativa per a la base, que no es limita només al futbol i també té la seva part acadèmica. Aquesta és, per tant, la tercera temporada amb aquesta instal·lació, que dirigeix l’exjugador del Palamós Gerard Herrera, en marxa. El mateix ambient que hi havia a Les Hortes es podia reproduir a molts d’altres indrets de la ciutat. Les penyes es van tornar a reunir, i la ciutat, per dues hores, es va aturar. Quan va despertar-se, la Primera era més a prop.