Qui, com i per què va decidir que Pulido Santana havia de dirigir el partit d’ahir entre el Rayo Vallecano i el Girona? Tres interrogants en una mateixa pregunta. I l’absència de respostes permet alimentar una d’aquelles teories que mai haurien de tenir lloc en el futbol: que «algú» o «alguns» prefereixen que pugi el Rayo Vallecano. En cas de ser certa, aquesta petita «teoria de la conspiració» tindria al davant un mur molt alt: la competitivitat d’un Girona que, després de l’1-2, està a noranta minuts tot i el VAR, Pulido Santana i un gol anul·lat a Nahuel Bustos que hauria d’haver pujat al marcador.

La imatge de Pulido Santa parlant amb els dos capitans, Trejo i Juanpe, abans de començar la segona meitat era la millor prova que l’àrbitre canari, amb la imprescindible ajuda d’Areces Franco des del VAR, havia tingut molt a veure amb l’escàndol del final del primer temps. Francisco protestant, el tècnic del Rayo recriminant-li la reacció al seu col·lega de professió i tots els jugadors dels dos equips, els que estaven al camp i els suplents, enganxant-se en una discussió col·lectiva anant cap als vestidors. I tot perquè, a instàncies d’Areces Franco, Pulido Santana havia anul·lat un gol que Nahuel Bustos havia marcat, de rebot, després que un xut de Gumbau li toqués a l’espatlla i despistés el porter del Rayo Vallecano, Luca Zidane. Gol legal. Almenys per gairebé tothom, però, interpretant que l’argentí havia desviat la pilota amb el braç, l’àrbitre el va anul·lar. Una decisió que va córrer ràpidament per xarxes i per grups de WhatsApp, on es recordava una jugada semblant amb Benzema de protagonista que va acabar pujant al marcador d’un Reial Societat-Reial Madrid, i que va treure de polleguera l’afició del Girona.

Els amants de les teories conspiratives ja tenien més benzina. El mateix àrbitre que en el partit de Lliga a Vallecas havia escatimat dos penals al Girona es tornava a posar en el camí dels gironins. Ni aquell dia, amb la trepitjada a Arnau ni amb les mans de Valentín, ni ahir, el VAR va ajudar gens l’àrbitre canari. Però, coneixent el precedent, tampoc calia que «algú», qui sigui, decidís escollir Pulido Santana per tornar ahir a Vallecas a dirigir el Rayo- Girona.