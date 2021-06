Els partits com el que hi haurà diumenge a Montilivi no se’ls vol perdre ningú. Les ganes de jugar i d’ajudar l’equip a assolir l’objectiu en el darrer partit de la temporada són màximes i això fa que, sovint, el cap tiri més que el cos i les molèsties físiques desapareguin. A Montilivi no hi ha ningú descartat per al partit contra el Rayo en què es decidirà qui puja a Primera i qui continua un any més a Segona A. Tampoc ho està Yan Couto, que va haver de ser substituït diumenge passat a Vallecas per culpa d’una forta patacada a la cuixa. El lateral brasiler encara anava força coix ahir però des del club es confia que la dolència sigui tan sols un fort cop. Si, com això sembla, es tracta només del típic «entrepà», Couto podria estar disponible per jugar contra els madrilenys. Que el partit sigui d’aquí a sis dies ajudarà hauria de fer, de ben segur, que el mal vagi baixant i que Couto, de mica en mica, cada dia estigui millor. Tot i això, caldrà veure l’evolució de la zona afectada.

La plantilla del Girona va fer una sessió de recuperació ahir a la tarda a les instal·lacions de La Vinya, després d’haver arribat de matinada de Madrid. Francisco ha donat descans avui als seus homes per començar, a partir de demà, a preparar el matx contra el Rayo. Un partit on tot sembla indicar que hi serà Yoel Bárcenas. L’atacant juga aquesta matinada contra Curaçao la tornada de l’eliminatòria per ser al Mundial i, des del club, s’espera que pugui tenir temps de ser a Girona diumenge. Això sí, ho farà havent disputat tres partits en una setmana i fet dos viatges transoceànics pel mig amb el jet-lag i cansament que comporta.