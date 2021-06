Poques setmanes enrere, quan la classificació ja era matemàtica passés el que passés a Cartagena, Francisco Rodríguez va explicar que hauria de fer «alguns canvis» respecte a la passada temporada, quan el Girona també va accedir al play-off però no se’n va sortir. De moment, el balanç és el mateix tot esperant el desenllaç d’aquest diumenge. Amb dues victòries i un empat, ha igualat els seus millors resultats en una promoció d’ascens a la Primera Divisió, format que ha tastat fins a cinc vegades al llarg de la seva història.

Ha superat l’Almeria (3-0) i el Rayo (1-2), a banda de rascar un empat al Juegos Mediterráneos (0-0). Fa un any, es va imposar per partida doble al propi Almeria (1-0 i 1-2), mentre que també va igualar sense gols al Martínez Valero (0-0). Un rendiment idèntic, encara que el promig golejador és molt millor ara. El Girona actual ha fet 5 gols pels 3 de l’última temporada. I n’ha encaixat un, tres quarts del mateix que uns mesos enrere. Llavors, va acabar perdent el partit decisiu amb l’Elx (0-1), esmicolant el somni de l’ascens. Si no cau diumenge, per tant, l’equip aconseguirà el seu millor rendiment en un play-off. El 2013 va guanyar un partit, en va empatar un altre i en va perdre dos. El 2015, una victòria i una derrota. I el 2016, va encaixar fins a tres desfetes i només va ser capaç d’imposar-se en un dels quatre partits, a casa amb el Còrdova (3-1).