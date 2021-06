El president del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, no va pair gaire bé la derrota del seu equip en l’anada de l’eliminatòria final del play-off d’ascens a la Primera Divisió. En declaracions al programa El transistor que emet Onda Cero, el dirigent va disparar amb fletxa tot acusant el Girona d’haver tingut «una actitud poc respectuosa» i d’haver-se passat tota la segona meitat perdent temps de manera constant. En aquest sentit, Presa assegurava que els jugadors del conjunt blanc-i-vermell «havien estat tota l’estona a terra, seguint el manual de Carlos Bilardo», fent referència a la manera de jugar dels equips dirigits per l’exentrenador argentí. «S’ha jugat molt poc, han tallat el ritme. No han tingut gaire respecte», afegia.

A tot això, també va dir la seva sobre la picabaralla que es va formar un cop es va assenyalar la mitja part produïda pel polèmic gol anul·lat a Bustos. «És una mica la manera d’actuar del Girona. Fa dos mesos, en el partit de Lliga que van jugar aquí, els suplents del Girona van insultar la llotja del Rayo des de la graderia», va dir.